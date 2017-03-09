Плата за ОДН для жителей Челябинска может быть снижена

Плата за ОДН жителей Южного Урала может быть снижена, с такой инициативой выступили депутаты Госдумы, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Изменение в законе позволит снизить затраты за счёт того, что при расчётах определяющими должны стать показания коллективных приборов учёта, а не региональные нормативы потребляемых энергоресурсов.

Один из соавторов законопроекта, Владимир Бурматов, пояснил, что вопрос ОДН был едва ли не самым главным на встречах с общественниками, старшими по дому, членами областной ассоциации председателей советов многоквартирных домов. Жильцы жалуются на то, что в Челябинской области один из самых высоких в стране тарифов на ОДН по горячей воде и электроэнергии. Например, тариф ОДН по горячей воде на Южном Урале в 3 с лишним раза выше, чем в Подмосковье. Кроме того, тариф ОДН по электроэнергии у нас в два раза дороже, чем в Воронеже.

С помощью депутатов жильцы иногда добиваются перерасчёта, могут получить свои деньги обратно, но это единичные случаи, Поэтому возникла необходимость в законопроекте.

Если Госдума одобрит новый закон, то можно будет отказаться от средних показателей — люди сами будут рассчитывать, сколько им потреблять в целом по дому, а на общем собрании решать, как распределять потребленные ресурсы.

Авторы законопроекта считают, что в случае изменения в законодательстве у жильцов появится реальная заинтересованность экономить ресурсы. А компании потеряют возможность за счёт ОДН покрывать дефицит своих балансов.