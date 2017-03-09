Депутат Госдумы Николай Валуев посетил завод «Элекон» в Казани

Он ознакомился с работой цеха литья резинотехнических изделий и пластмасс и пообщался с работниками завода.

Приезда занявшегося политикой прославленного спортсмена на предприятии ждали: чтобы увидеть Валуева, собрались более ста сотрудников «Элекона». Появившись перед публикой, боксер в приветственном жесте снял шляпу. На него тут же были направлены камеры сотовых телефонов. Первым делом депутат поздравил всех женщин с наступающим 8 Марта. «Я очень надеюсь, что ваши мужчины могут приносить в вашу жизнь праздник каждый день. Желаю вам здоровья, любви, счастья. Хочется, чтобы вы всегда улыбались и были любимы», — обратился к девушкам спортсмен.

Далее заводчане получили возможность задать вопрос члену нижней палаты российского парламента. Как оказалось позже, все они свелись к просьбам пожать чемпиону мира руку или сделать совместное фото. В цеху, который посетил известный в прошлом спортсмен, в месяц производят свыше миллиона изоляторов.

Номенклатура цеха включает более 300 наименований изделий из пластмассы, фенола, резины, а также изделий из жидкокристаллических полимеров и полифениленсульфида с ежемесячным объемом выпуска продукции более 1 млн штук. «Удивить такого человека, как Николай Валуев, трудно, но нам есть чем похвалиться. У нас на заводе и, в частности, в нашем цеху есть несколько уникальных технологий, который освоены только у нас. Например, это литье фенопласта — все остальные заводы в России его прессуют, а мы льем. За счет этого мы повышаем количественные и качественные показатели», — отметил начальник цеха литья резинотехнических изделий и пластмасс № 139 Сергей Капитонов.

По словам самого Валуева, он уже бывал на похожем заводе в Брянской области, поэтому немного знаком со спецификой такого рода производства.

«Я знаю, насколько продукция таких предприятий в России востребована. Этот цех, в котором мы находимся, устроен по самым современным технологиям. Если раньше на заводах работали сотни тысяч человек и производили что-то, то сегодня с помощью механизации и современных станков человеческого ресурса требуется гораздо меньше. Самое главное — чтобы объемы производства наращивались, поскольку спрос на такую продукцию в нашей стране есть», — отметил парламентарий.

Также Валуеву на предприятии презентовали необычный подарок — сувенирный вертолет, полностью собранный из разъемов, которые произведены на заводе «Элекон». Депутат оценил презент по достоинству и отметил, что детали, из которых он состоит, наверняка используются и в оборонной промышленности. «Он у меня завтра будет стоять в Думе», — усмехнулся он.