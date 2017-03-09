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15:46 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинск нуждается в молодых экологах: на Южном Урале готовят соглашения с вузами по подготовке специалистов

Управление Росприроднадзора по Челябинской области начало работу по формированию соглашений с южноуральскими вузами по подготовке студентов, учащихся на экологических направлениях. Ведомство планирует усилить практическую базу обучающихся по тем направлениям, которые востребованы в регионе, сообщает пресс-служба главы региона.

Источник: Uralpress.ru

С докладом о соглашениях начальник управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталий Курятников выступил на рабочей встрече по улучшению качества атмосферного воздуха с губернатором Борисом Дубровским. По словам Курятникова, специалисты управления будут участвовать в подготовке учебных планов, и читать лекций студентам: «Прикладные дисциплины и направления будут преподавать специалисты практики на конкретных примерах, для того чтобы та риторическая база, которая была освоена студентом, была закреплена именно на том уровне, на тех направлениях, которые сейчас востребованы в нашей области. Эта работа ведется, чтобы разрыв между практикой и теоретическим образованием был минимизирован».

Борис Дубровский подчеркнул, что подписание соглашений сотрудничества с учебными заведениями — это хороший опыт, который может дать результат и положительно повлиять на качество знаний, выпускаемых специалистов.

Также на встрече обсудили вопрос необходимости синхронизации работы регионального уровня власти и федерального в вопросах экологии. «Если мы одинаково понимаем процессы и совместно принимаем меры кумулятивный эффект от этого будет гораздо больше», — прокомментировал Виталий Курятников.

«На Госсовете мы работали именно для того, чтобы регион получил реальный инструментарий по управлению качеством атмосферного воздуха в Челябинске и в других городах области. Необходимо поставить соответствующие задачи перед муниципалитетами, которые звучат в сводках НМУ, а с каждым промышленным предприятием вести точечную работу по снижению выбросов», — резюмировал Борис Дубровский.

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