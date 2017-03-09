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15:47 (мск), источник: ИА Башинформ

За неделю в Башкирии больше всего подорожали овощи

УФА, 9 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. По данным выборочного еженедельного мониторинга Башкортостанстата, в регионе больше всего подорожали овощи. При этом больше других поднялся в цене репчатый лук — в среднем 22,15 рубля за килограмм (+ 4,9 процента, по сравнению с 27 февраля).

На 2,3 процента стал дороже картофель — в среднем 20,94 рубля за килограмм.

Замыкает тройку белокочанная капуста, подорожавшая за это время на 1,5 процента — 17,27 рубля за килограмм.

В список подорожавших продуктов из потребительской корзины попали молоко, яблоки, соль, куры охлажденные и мороженые, морковь, сливочное масло, сыры, рис и мороженая рыба.

Неизменной в республике осталась лишь стоимость вермишели — в среднем 47,10 рубля за килограмм.

Незначительно подешевели за это время — менее 1 процента: говядина, баранина, чай, хлеб, пшено, гречневая крупа, сахар, подсолнечное масло и яйца.

На 1,2 процента стала дешевле свинина (кроме бескостного мяса) — в среднем 236,39 рубля за килограмм.

По сравнению с 27 февраля больше всех остальных продуктов из потребительской корзины в Башкортостане подешевела пшеничная мука (на 2,2 процента) — 29,21 рубля за килограмм.

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