За неделю в Башкирии больше всего подорожали овощи

На 2,3 процента стал дороже картофель — в среднем 20,94 рубля за килограмм.

Замыкает тройку белокочанная капуста, подорожавшая за это время на 1,5 процента — 17,27 рубля за килограмм.

В список подорожавших продуктов из потребительской корзины попали молоко, яблоки, соль, куры охлажденные и мороженые, морковь, сливочное масло, сыры, рис и мороженая рыба.

Неизменной в республике осталась лишь стоимость вермишели — в среднем 47,10 рубля за килограмм.

Незначительно подешевели за это время — менее 1 процента: говядина, баранина, чай, хлеб, пшено, гречневая крупа, сахар, подсолнечное масло и яйца.

На 1,2 процента стала дешевле свинина (кроме бескостного мяса) — в среднем 236,39 рубля за килограмм.

По сравнению с 27 февраля больше всех остальных продуктов из потребительской корзины в Башкортостане подешевела пшеничная мука (на 2,2 процента) — 29,21 рубля за килограмм.