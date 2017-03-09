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15:13 (мск), источник: Volga News

Минэконом области отчитался о реализации «дорожной карты» по развитию конкуренции в 2016 году

В правительстве Самарской области 7 марта состоялось заседание совета при губернаторе по содействию развитию конкуренции.

Заседание было посвящено ежегодной оценке результатов деятельности региона по реализации требований стандарта развития конкуренции.

«В предыдущем году на уровне федерации мы получили низкие оценки. Мы активизировали работу и, надеемся, что по результатам этого года мы получим совершенно другие оценки», — отметил вице-губернатор — министр экономического развития, инвестиций и торговли области Александр Кобенко.

Он также подчеркнул, что в этой связи особое внимание уделено проекту доклада по состоянию развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Самарской области, так как на его основе будет формироваться рейтинг глав субъектов РФ.

Руководитель департамента развития отраслей экономики и прогнозирования качества жизни населения региона министерства экономического развития, инвестиций и торговли региона Юрий Жичкин рассказал, что в данный доклад вошел отчет о ходе реализации в 2016 году мероприятий «дорожной карты» по содействию развития конкуренции в Самарской области на 2016−2018 годы. Она содержит 91 мероприятие по развитию конкуренции на 14 приоритетных и социально значимых рынках.

В прошлом году в рамках «дорожной карты» выполнены все запланированные 77 мероприятий. Так, к примеру, на рынке дошкольного образования правительством области была оказана поддержка на сумму свыше 900 млн руб., что почти на четверть больше, чем в 2015 году. Средства пошли на компенсацию части затрат по осуществлению образовательного процесса.

Кроме того, отраслевые ведомства проводили различные методические мероприятия, в частности индивидуальные и групповые консультации педагогов негосударственных образовательных учреждений, мастер-классы и вебинары. Всего в 2016 г. услугами частных дошкольных образовательных учреждений было охвачено около 19,8 тыс. детей (на 2% больше, чем в 2015 году).

На другом рынке — жилищно-коммунального хозяйства — в прошлом году почти на 13% увеличился объем частных инвестиций в развитие объектов коммунальной инфраструктуры. 70% достиг удельный вес организаций ЖКХ, раскрывающих информацию о своей деятельности, а также выросло число объектов коммунальной инфраструктуры, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений.

В прошлом году на рынке производства сельскохозяйственной продукции активизировался малый и средний бизнес, а также увеличилась доля произведенной продукции в крестянско-фермерских хозяйствах. Благодаря мерам государственной поддержки обеспечен канал сбыта молока для 3,3 тыс. личных подсобных хозяйств и введены дополнительные производственные мощности по убою скота и его первичной переработке в пяти сельхозорганизациях.

Юрий Жичкин сообщил, что из установленных на 2016 г. 40 показателей «дорожной карты» перевыполнен 31 показатель (53%), выполнены — 14 (35%) и не выполнены — 5 (12%). Не полностью выполнены показатели на части рынках.

Например, на рынке ЖКХ на 7% не выполнен показатель, который отражает долю субъектов естественных монополий, раскрывающих информацию, в общем количестве таких субъектов в регионе. А на рынке розничной торговли на 1,5% не исполнен показатель доли оборота розничной продажи товаров на рынках и ярмарках в общем розничном товарообороте региона.

В целом, ведомство оценивает ход реализации дорожной карты удовлетворительно.

По итогам заседания, члены совета приняли отчет и утвердили проект проект доклада по состоянию развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг региона.

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