Тонны сомнительного мяса и рыбы могли хлынуть на рынки Кишинева

В первом случае сотрудники правоохранительных органов остановили на бульваре Штефана чел Маре для проверки автомобиль, в котором обнаружили и изъяли три центнера живой рыбы. За рулем транспортного средства находился 27-летний житель района Чадыр-Лунга. Он не смог предоставить документы на товар.

Другой эпизод произошел в сере Цынцарены района Новые Анены. Водитель автомобиля не смог предоставить документы на две тонны 260 килограммов свинины. Товар, по заявлениям мужчины, предназначался для продажи на рынках столицы.

Согласно действующему законодательству, в обоих случаях мужчинам грозит штраф до трех тысяч леев.