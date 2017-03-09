Тонны сомнительного мяса и рыбы могли хлынуть на рынки Кишинева
КИШИНЕВ, 9 мар — Sputnik. Свыше двух тонн мяса и 300 килограммов свежей рыбы сомнительного происхождения планировалось поставить на рынки Кишинева, сообщили в
КИШИНЕВ, 9 мар — Sputnik. Свыше двух тонн мяса и 300 килограммов свежей рыбы сомнительного происхождения планировалось поставить на рынки Кишинева, сообщили в
В первом случае сотрудники правоохранительных органов остановили на бульваре Штефана чел Маре для проверки автомобиль, в котором обнаружили и изъяли три центнера живой рыбы. За рулем транспортного средства находился 27-летний житель района
Другой эпизод произошел в сере Цынцарены района Новые Анены. Водитель автомобиля не смог предоставить документы на две тонны 260 килограммов свинины. Товар, по заявлениям мужчины, предназначался для продажи на рынках столицы.
Согласно действующему законодательству, в обоих случаях мужчинам грозит штраф до трех тысяч леев.