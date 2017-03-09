Доллар на черном рынке подешевел и в покупке, и в продаже
На небанковском рынке в четверг физлица, торгующие валютой, готовы купить доллар в среднем по 26,91 грн, продать — по 27,05 грн.
На небанковском рынке в четверг физлица, торгующие валютой, готовы купить доллар в среднем по 26,91 грн, продать — по 27,05 грн.
Об этом сообщает «Капитал» со ссылкой на заявки, размещенные на портале finance.ua.
По сравнению со вторником курс американской валюты в покупке снизился на 1 копейку, а в продаже — на 39 копеек. 07 марта доллар предлагали купить по 26,92 грн, продать — по 27,44 грн.
При этом официальный курс Нацбанка Украины на 09 марта составляет 26,96 грн/доллар.