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15:16 (мск), источник: Капитал

Доллар на черном рынке подешевел и в покупке, и в продаже

На небанковском рынке в четверг физлица, торгующие валютой, готовы купить доллар в среднем по 26,91 грн, продать — по 27,05 грн.

Источник: Капитал

Об этом сообщает «Капитал» со ссылкой на заявки, размещенные на портале finance.ua.

По сравнению со вторником курс американской валюты в покупке снизился на 1 копейку, а в продаже — на 39 копеек. 07 марта доллар предлагали купить по 26,92 грн, продать — по 27,44 грн.

При этом официальный курс Нацбанка Украины на 09 марта составляет 26,96 грн/доллар.

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