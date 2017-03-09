Волгоградский ЦУМ вновь откроют для торговли

По словам главы региона, вокруг ЦУМа будут снесены все незаконно возведенные постройки, соответствующее решение суда у властей уже есть. Вариант продажи здания не рассматривается, оно останется в государственной собственности.

«В рамках частно-государственного партнерства полностью его преобразим. Сейчас рассматриваем предложения инвесторов, но условия им ставим жесткие. Во-первых, здание должно максимально сохранить свой внешний вид и остаться таким, каким его знают и помнят волгоградцы. Во-вторых, торговый центр должен соответствовать всем современным требованиям», — заявил Андрей Бочаров.

Работы по обновлению ЦУМа могут начаться уже в этом году.



Напомним, здание Центрального универмага в Волгограде является объектом культурного наследия федерального значения — во время Сталинградской битвы в 1943 году здесь был пленен фельдмаршал Паулюс. В 90-х гг. здание было поэтапно приватизировано, перейдя сначала в собственность коллектива, а после банкротства — в собственность компаний и лиц, аффилированных с директором ЦУМа Валерием Кривцовым. Ранее региональное управление Роскомимущества определило площадь универсама в 10 тыс. кв. метров, по состоянию на 2012 год его стоимость составляла 1 млрд руб.

В 2010 году Роскомимущество инициировало деприватизацию и после долгого судебного разбирательства вернуло ЦУМ государству, а затем передало в областную собственность. Этот процесс сопровождался скандалами — в 2012 году заместитель руководителя регионального управления Роскомимущества Игорь Сафонов был обвинен в получении взятки в 136 млн рублей от собственников ЦУМа за отказ от перевода здания в госсобственность. В 2014 году Сафронов был осужден на 3,5 года колонии.

Уже несколько лет большая часть здания универсама пустует. Областные власти ранее заявляли о планах по созданию на этой площади музеев и патриотического центра, однако они не были реализованы.