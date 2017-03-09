Волгоградский ЦУМ вновь откроют для торговли
Центральный универмаг Волгограда может вернуться к профильной деятельности, заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на выездной встрече с журналистами.
Центральный универмаг Волгограда может вернуться к профильной деятельности, заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на выездной встрече с журналистами.
По словам главы региона, вокруг ЦУМа будут снесены все незаконно возведенные постройки, соответствующее решение суда у властей уже есть. Вариант продажи здания не рассматривается, оно останется в государственной собственности.
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Работы по обновлению ЦУМа могут начаться уже в этом году.
Напомним, здание Центрального универмага в Волгограде является объектом культурного наследия федерального значения — во время Сталинградской битвы в 1943 году здесь был пленен фельдмаршал Паулюс. В 90-х гг. здание было поэтапно приватизировано, перейдя сначала в собственность коллектива, а после банкротства — в собственность компаний и лиц, аффилированных с директором ЦУМа Валерием Кривцовым. Ранее региональное управление Роскомимущества определило площадь универсама в 10 тыс. кв. метров, по состоянию на 2012 год его стоимость составляла 1 млрд руб.
В 2010 году Роскомимущество инициировало деприватизацию и после долгого судебного разбирательства вернуло ЦУМ государству, а затем передало в областную собственность. Этот процесс сопровождался скандалами — в 2012 году заместитель руководителя регионального управления Роскомимущества Игорь Сафонов был обвинен в получении взятки в 136 млн рублей от собственников ЦУМа за отказ от перевода здания в госсобственность. В 2014 году Сафронов был осужден на 3,5 года колонии.
Уже несколько лет большая часть здания универсама пустует. Областные власти ранее заявляли о планах по созданию на этой площади музеев и патриотического центра, однако они не были реализованы.