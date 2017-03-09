Ростовские депутаты одобрили изменения в бюджет города

Доходная часть бюджета города на 2017 год увеличилась на 2 млрд 256,1 млн рублей, расходная часть — на 3 млрд 215,1 млн рублей. Таким образом, доходная часть бюджета города на этот год составит 32 млрд 670,1 млн рублей, расходная — 35 млрд 995,1 млн рублей с дефицитом в 3 млрд 325 млн рублей.

Расходы бюджета в 2017 году предполагают, в частности, выделение средств на благоустройство дворовых территорий в сумме 387,6 млн рублей, строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства в сумме 533,7 млн рублей, переселение из аварийного жилья на сумму 287,1 млн рублей.

В рамках подготовки к ЧМ-2018 выделено 396,6 млн рублей на софинансирование к областным средствам на приобретение 100 автобусов и 198 млн рублей — на благоустройство и озеленение города и левобережной зоны.