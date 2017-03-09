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16:16 (мск), источник: Городской репортер

Ростовские депутаты одобрили изменения в бюджет города

На 16-м заседании ростовской Думы депутаты внесли изменения в бюджет города на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов, сообщает пресс-служба Думы.

Доходная часть бюджета города на 2017 год увеличилась на 2 млрд 256,1 млн рублей, расходная часть — на 3 млрд 215,1 млн рублей. Таким образом, доходная часть бюджета города на этот год составит 32 млрд 670,1 млн рублей, расходная — 35 млрд 995,1 млн рублей с дефицитом в 3 млрд 325 млн рублей.

Расходы бюджета в 2017 году предполагают, в частности, выделение средств на благоустройство дворовых территорий в сумме 387,6 млн рублей, строительство и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства в сумме 533,7 млн рублей, переселение из аварийного жилья на сумму 287,1 млн рублей.

В рамках подготовки к ЧМ-2018 выделено 396,6 млн рублей на софинансирование к областным средствам на приобретение 100 автобусов и 198 млн рублей — на благоустройство и озеленение города и левобережной зоны.

В сфере ЖКХ предполагаются расходы на покупку 6 подметально-вакуумных машин (75,4 млн рублей), а также ремонт и содержание городских фонтанов (6,8 млн рублей). Добавим, что доходы бюджета на плановый период 2018 и 2019 планируется увеличить в 2018 году на 1 млрд 352,7 млн рублей за счет субсидий из областного бюджета. В 2019 году — на 684,9 млн рублей также за счет субсидий из областной казны.

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