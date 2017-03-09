Правительство Севастополя утвердило проект планировки аэропорта «Бельбек»

По словам директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александра Моложавенко, проект прошел необходимые процедуры, включая публичные слушания по обсуждению градостроительной документации.

Он отметил, что проект планировки определяет границы участков аэропорта «Бельбек» военного и гражданского назначения.

«Площадь территорий для транспорта и обеспечения обороны и безопасности составляет 478,46 га, территория площадью 74,01 га предназначена для размещения различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей, грузов», — уточнил Моложавенко.

Он также напомнил, что разработчиком документации по планировке территории является ГУП «Научно-исследовательский и проектный институт генплана Москвы».