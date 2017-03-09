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16:30 (мск), источник: РИА Новости

«Массандра» выпустит к Пасхе уникальное церковное вино

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Крымский винзавод «Массандра» выпустит новое церковное вино, которое создано по особой технологии без добавления спирта, сообщает пресс-служба предприятия.

Источник: РИА "Новости"

Производство вина уже благословил митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. Наряду с легендарными кагорами завода, это вино будут использовать в ходе божественных литургий.

«В этом году возродили производство церковного вина и без добавления спирта. Технология его создания такова, что аналогов ей однозначно в мире нет», — сказала гендиректор предприятия Янина Павленко.

По ее словам, уже приготовлен небольшой объем нового вина — всего 6 тысяч декалитров.

Новое вино рождено в филиале «Малореченское». Один из авторов — винодел с 30-летним стажем Сергей Задорожный, который был причастен к созданию либо возрождению порядка 12 марок массандровского вина.

«Для получения вина мы применили два технологических приема: один — от производства кагора, второй — от производства малаги. Но главное — не использовали спирт для крепления», — подчеркнул Задорожный.

Новое вино завод планирует выпустить к Пасхе. Пока оно еще не имеет названия, поэтому «Массандра» предлагает всем присылать свои варианты на официальные страницы предприятия в Facebook.

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