Центробанк аннулировал лицензию «ТФБ Финанс»

Такое решение было принято в связи с нарушением Обществом законодательства о ценных бумагах.

«Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 09.09.2017», — говорится на сайте Центробанка.

Напомним, «ТФБ Финанс» — это «дочка» Татфондбанка (58% компании принадлежит ему). Ранее МВД по РТ возбудило уголовное дело о мошенничестве в «ТФБ-Финанс», в рамках которого арестовали 5 сотрудников инвестиционной компании, в том числе глава Татфондбанка Роберт Мусин.

По данным следствия, все началось с того, как деньги вкладчиков Татфондбанка сотрудники перевели в доверительное управление «ТФБ Финанс». Таким образом, люди из вкладчиков превратились в инвесторов. А когда Татфондбанк рухнул, то им объявили, что страховое возмещение они получить не могут.

Однако есть и приятная новость: Рустам Минниханов сообщил, что права клиентов «ТФБ Финанс» могут приравнять к правам вкладчиков Татфондбанка. Тогда люди смогут получить страховое возмещение.