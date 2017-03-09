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18:04 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде 31 марта пройдут аукционы на застройку пяти территорий в Нижегородском районе

Администрация Нижнего Новгорода проведет 31 марта аукционы на право заключения договоров о развитии пяти застроенных территорий в Нижегородском районе. Об этом говорится в материалах на сайте муниципалитета.

На торги выставлен земельный участок по улице Ульянова в районе дома № 8б площадью 0,09 га по начальной цене 2,34 млн рублей. На участке надо снести 1 деревянный дом № 8б литера б.

Второй участок расположен по улице Ильинская в районе каменного дома № 98а, который нужно снести. Площадь участка составляет 0,09 га, начальная цена — 1,06 млн рублей.

Третий участок находится в границах улиц Маслякова и Ильинская. Его площадь составляет 1,92 га, начальная цена — 47,34 млн рублей. На участке надо снести 32 дома и нежилых здания.

Адрес четвертого участка — в границах улиц Соревнования и Чернышевского. Его площадь равна 0,29 га, начальная цена — 14,56 млн рублей. На этой территории сносу подлежат 4 дома.

Еще одна территория, выставленная на продажу, расположена по улице Ярославская. Площадь участка составляет 0,55 га, начальная цена аукциона — 32,62 млн рублей. Здесь нужно снести 7 домов.

Напомним, ранее областные власти пытались продать часть этих участков, но безуспешно. А в ноябре 2016 года дума Нижнего Новгорода вернула себе полномочия в сфере градостроительной деятельности, которых город был лишен в 2015 году.

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