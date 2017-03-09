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17:58 (мск), источник: Калининград.Ru

Буренков: Средняя зарплата судебных приставов в регионе — 26 тысяч рублей

Средняя зарплата судебных приставов-исполнителей в Калининградской области составляет 26 тысяч рублей. Об этом сообщил начальник регионального управления ФССП Павел Буренков на пресс-конференции в четверг, 9 марта.

Источник: Калининград.Ru

По его словам, номинальная заработная плата пристава на сегодняшний день — 13 тысяч рублей.

— Но у нас в прошлый год средняя зарплата судебного пристава-исполнителя была выше среднеобластной. Средняя зарплата по прошлому году у приставов-исполнителей — 26 тысяч. На 26 тысяч можно и жить вполне. У меня у жены зарплата меньше, — сказал Буренков.

Он подчеркнул, что премия судебного пристава зависит не от суммы взысканных средств, а от общей эффективности работы. «Если у человека за месяц поступило всего одно обращение (не по факту некорректного обращения, а что где-то в каком-то производстве происходит какая-то недоработка), он на это отреагировал, подготовил ответ, и производство окончено фактом, все остальные результаты его работы тоже говорят о том, что он нацелен на результат, — такой человек и будет получать премию», — пояснил глава областного УФССП.

По словам Буренкова, на сегодняшний день в управлении ФССП по Калининградской области работает 620 человек, из них 225 — судебные приставы-исполнители.

— Я считаю, что служба судебных приставов для начинающего юриста — это замечательная школа, где есть возможность проработать любую отрасль права — и уголовное, и административное законодательство, и гражданское, и арбитражное, участие в судебных процессах. Я сам пришёл в службу 18-летним, ещё с неоконченным юридическим образованием. И так получилось, что работал с душой и неплохая карьера состоялась за 13 лет службы. У нас это достаточно просто, потому что высокая текучесть, — заключил Буренков.

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