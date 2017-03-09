Буренков: Средняя зарплата судебных приставов в регионе — 26 тысяч рублей
Средняя зарплата судебных
Средняя зарплата судебных
По его словам, номинальная заработная плата пристава на сегодняшний день — 13 тысяч рублей.
— Но у нас в прошлый год средняя зарплата судебного
Он подчеркнул, что премия судебного пристава зависит не от суммы взысканных средств, а от общей эффективности работы. «Если у человека за месяц поступило всего одно обращение (не по факту некорректного обращения, а что
По словам Буренкова, на сегодняшний день в управлении ФССП по Калининградской области работает 620 человек, из них 225 — судебные
— Я считаю, что служба судебных приставов для начинающего юриста — это замечательная школа, где есть возможность проработать любую отрасль права — и уголовное, и административное законодательство, и гражданское, и арбитражное, участие в судебных процессах. Я сам пришёл в службу 18-летним, ещё с неоконченным юридическим образованием. И так получилось, что работал с душой и неплохая карьера состоялась за 13 лет службы. У нас это достаточно просто, потому что высокая текучесть, — заключил Буренков.