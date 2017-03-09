Мосты Петербурга оснастят бесплатным Wi-Fi
С первого апреля 2017 года на 14-ти городских переправах появится бесплатный беспроводной интернет.
С первого апреля 2017 года на 14-ти городских переправах появится бесплатный беспроводной интернет.
В преддверии туристического сезона в Комитете по информатизации и связи
Бесплатная сеть под логином «SPb Free W-iFi» работает с первого января этого года, пока подключиться к беспроводному интернету можно в трех районах города: Василеостровском, Петроградском и Центральном. Для подключения необходимо ввести номер телефона.
Как сообщает представитель Комитета по информатизации и связи
Стоит отметить, что за два месяца количество подключенных гаджетов достигло 275,8 тыс со средней скоростью Интернета до 3 Мбит/сек.
Открытый доступ в Интернет в общественных местах — одна из отличительных особенностей инфраструктуры «умных городов».
По мнению председателя, бесплатная