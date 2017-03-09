Мосты Петербурга оснастят бесплатным Wi-Fi

В преддверии туристического сезона в Комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга обещают расширить зону покрытия сети в три раза и подключить к Wi-Fi главные достопримечательности города на Неве — крупнейшие мосты Петербурга.

Бесплатная сеть под логином «SPb Free W-iFi» работает с первого января этого года, пока подключиться к беспроводному интернету можно в трех районах города: Василеостровском, Петроградском и Центральном. Для подключения необходимо ввести номер телефона.

Как сообщает представитель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Денис Чамара, уже к первому апреля гости и жители Северной столицы смогут подключиться к Wi-Fi на Биржевом, Володарском, Большом Петровском, Каменноостровском, Благовещенском и других менее популярных мостах. Площадь охвата составит 10,5 км.

Стоит отметить, что за два месяца количество подключенных гаджетов достигло 275,8 тыс со средней скоростью Интернета до 3 Мбит/сек.