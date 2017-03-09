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18:14 (мск), источник: ivbg.ru

Мосты Петербурга оснастят бесплатным Wi-Fi

С первого апреля 2017 года на 14-ти городских переправах появится бесплатный беспроводной интернет.

Источник: РИА "Новости"

В преддверии туристического сезона в Комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга обещают расширить зону покрытия сети в три раза и подключить к Wi-Fi главные достопримечательности города на Неве — крупнейшие мосты Петербурга.

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Бесплатная сеть под логином «SPb Free W-iFi» работает с первого января этого года, пока подключиться к беспроводному интернету можно в трех районах города: Василеостровском, Петроградском и Центральном. Для подключения необходимо ввести номер телефона.

Как сообщает представитель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Денис Чамара, уже к первому апреля гости и жители Северной столицы смогут подключиться к Wi-Fi на Биржевом, Володарском, Большом Петровском, Каменноостровском, Благовещенском и других менее популярных мостах. Площадь охвата составит 10,5 км.

Стоит отметить, что за два месяца количество подключенных гаджетов достигло 275,8 тыс со средней скоростью Интернета до 3 Мбит/сек.

Открытый доступ в Интернет в общественных местах — одна из отличительных особенностей инфраструктуры «умных городов».
Денис ЧамараПредставитель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга

По мнению председателя, бесплатная Wi-Fi зона в общественных местах создаст Санкт-Петербург максимально комфортным городом в плане доступности информационных ресурсов.

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