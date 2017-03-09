Рост цен в Украине ускорился до 14,2%

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем, январем, инфляция в феврале замедлилась до 1% с 1,1%, зафиксированных в январе к декабрю.

Инфляция в Украине в феврале 2017 года по сравнению с февралем 2016 года ускорилась до 14,2% с 12,6%, зафиксированных в годовом выражении месяцем ранее.

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С начала года, по сравнению с декабрем, потребительские цены в Украине выросли на 2,1%.

По информации Госстата, в феврале в годовом выражении наибольший рост цен зафиксирован на горячую воду и отопление — 88,8%, электроэнергию — 60%, природный газ — 42%.

По сравнению с предыдущим месяцем, в феврале больше всего выросли цены на автодорожный пассажирский транспорт — на 3,7%, фрукты — на 3,5%, хлеб — на 3,3%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в январе 2017 года ускорилась до 1,1% по сравнению с предыдущем месяцем и до 12,6% — в годовом выражении.

В 2016 году (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года) инфляция в Украине снизилась до 12,4% с 43,3% в 2015 году, достигнув минимума за последние два года и оставаясь на уровне годовой инфляционной цели НБУ в 12% плюс-минус 3 п.п.

Национальный банк Украины повысил прогноз по инфляции на 2017 год с 8% до 9,1% и сохранил его на 2018 год на уровне 6%, что соответствует объявленным ранее целевым ориентирам на уровне 8% ± 2 п.п. и 6% ± 2 п.п. соответственно.