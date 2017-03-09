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20:15 (мск), источник: Profinance.kz

Ценам на бензин в Казахстане предрекли ускоренный рост

Бензин с начала года заметно вырос в цене, и эксперты считают, что это еще далеко не конец.

Источник: Reuters

Бензин с начала года заметно вырос в цене, и эксперты считают, что это еще далеко не конец. По их мнению, ускоренный рост цен продолжится в течение года, пока цены на топливо в Казахстане не сравняются с российскими, сообщает Sputnik Казахстан.

Средняя цена литра АИ-92 уже в марте увеличилась со 140 до 143 тенге, бензин марок АИ-95 и АИ-96 вырос в цене со 152 до 155 тенге. До этого сети АЗС меняли ценники в середине февраля — тогда стоимость топлива выросла примерно на 2 тенге.

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Эксперт в нефтегазовой сфере, экономист Сергей Смирнов считает, что цены еще не достигли своего потолка.

«Можно не сомневаться, что розничные цены на топливо продолжат ускоренный рост. И дело даже не в посевной. В феврале бензин дорожал в два раза, в начале марта был зафиксирован очередной скачок цен и так будет продолжаться, пока наши цены на топливо не сравняются с российскими», — говорит Смирнов.

Цены с российскими, по словам эксперта, должны сравняться из-за единого рынка энергоресурсов в ЕАЭС, который было решено создать к 2025 году, а унификация тарифов приведет к росту цен на них на внутреннем рынке Казахстана.

«Не следует забывать и о модернизации НПЗ, которая проводится в основном на заемные средства, которые надо будет отдавать, причем с процентами. А где взять деньги? Естественно, у автовладельцев. Понятно, рост цен на топливо будет постепенным, чтобы не вызвать резкого недовольства потребителей», — также добавил эксперт.

При этом, по мнению Смирнова, надеяться на то, что после модернизации НПЗ цена на бензин снизится, не стоит. Во-первых, это заемные миллиарды долларов, во-вторых, нефтяные компании не заинтересованы в понижении цен.

Напомним, что бензин вырос в Казахстане на три тенге только в марте месяце.

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