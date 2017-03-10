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11:01 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

За счет казны Ростова к ЧМ закупят автобусы и проведут благоустройство города

Футбольной теме был посвящен один из вопросов заседания городской думы Ростова.

Депутаты одобрили выделение средств на закупку новых автобусов и благоустройство левобережной зоны к Чемпионату мира 2018 года.

Казна донской столицы в 2017 году полнилась более чем на 2 млрд рублей. Большая часть денег получена за счет межбюджетных трансфертов — это средства, которые передаются от одного бюджета страны другому. Об этом рассказали депутаты на 16-м заседании городской думы, где решили, на какие задачи донской столицы направить полученные средства.

«После изменений, внесенных в бюджет, бюджет остается социально-ориентированным. Он направлен на исполнение обязательств, взятых на себя администрацией города перед жителями», — говорит председатель комиссии по бюджету города, местными налогам и сборам, муниципальной собственности ростовской-на-дону городской думы Игорь Климов.

Так, в 2017 году часть ростовской казны будет направлена на подготовку города к Чемпионату мира. Депутаты одобрили закупку 100 автобусов. Почти 200 млн рублей в плане бюджета предусмотрены на озеленение и благоустройство левого берега. Также в гордуме намерены выделить средства, чтобы привести в порядок дворовые территории, объекты водопроводно-канализационного хозяйства, а также организовать переселение граждан из аварийного жилья.

На ремонт и содержание ростовских фонтанов городские власти планируют потратить около 7 млн рублей. Кроме того, благодаря субсидиям из областного бюджета, доходы Ростова на плановый период 2018—2019 годов также выросли.

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