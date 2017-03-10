За счет казны Ростова к ЧМ закупят автобусы и проведут благоустройство города
Футбольной теме был посвящен один из вопросов заседания городской думы Ростова.
Футбольной теме был посвящен один из вопросов заседания городской думы Ростова.
Депутаты одобрили выделение средств на закупку новых автобусов и благоустройство левобережной зоны к Чемпионату мира 2018 года.
Казна донской столицы в 2017 году полнилась более чем на 2 млрд рублей. Большая часть денег получена за счет межбюджетных трансфертов — это средства, которые передаются от одного бюджета страны другому. Об этом рассказали депутаты на 16-м заседании городской думы, где решили, на какие задачи донской столицы направить полученные средства.
«После изменений, внесенных в бюджет, бюджет остается
Так, в 2017 году часть ростовской казны будет направлена на подготовку города к Чемпионату мира. Депутаты одобрили закупку 100 автобусов. Почти 200 млн рублей в плане бюджета предусмотрены на озеленение и благоустройство левого берега. Также в гордуме намерены выделить средства, чтобы привести в порядок дворовые территории, объекты
На ремонт и содержание ростовских фонтанов городские власти планируют потратить около 7 млн рублей. Кроме того, благодаря субсидиям из областного бюджета, доходы Ростова на плановый период 2018—2019 годов также выросли.