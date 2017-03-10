Губернатор: Мостовской район — самый недооцененный в крае

Вениамин Кондратьев побывал с рабочей поездкой в муниципалитете, а позже встретился с активом района. На что жаловались жители, и какие вопросы просили решить?

Бальнеолечение — это тот вид туризма, на который сегодня делают ставку власти региона. Только в Мостовском районе с десяток баз отдыха, где есть бассейны с термальной водой. И привлекает этот вид отдыха не только туристов, но и инвесторов.

— Единственная база в Ярославской. Мы подписали на миллиард соглашение по строительству санатория. На ней пытаются реализовать этот проект. Я надеюсь, это будет наш пилот, на который мы потом будем ориентировать.

— Коллеги, здесь все равно надо понимать, что бальнеонаправление, бальнеолечение уже должно быть даже не пилотом. Уже давно нужно было встать на лыжи, и Мостовскому району ехать на этих лыжах. Инвестор должен знать о возможностях Мостовского района и о его преимуществах. Мы нисколько не хуже. Надо сильнее, агрессивнее себя позиционировать. Показывать, что мостовская земля сегодня богата водой, минеральной водой, которая сегодня тоже интересна для инвесторов, — сказал Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

От слов к делу уже давно перешли на одном из главных градообразующих предприятий района.

— Мы сбросили цены на 30 процентов. Это очень серьезно. Нам очень трудно, потому что цены на сырье и на энергоносители увеличились. Тем не менее, мы вложили в наших сотрудников, топ-менеджеров. Они сейчас проходят в академии наук. Кроме того, некоторых неэффективных дилеров убрали. Это перепродажа. Мы открыли свои офисы на тех рынках, которые считаем перспективными.

— На рынке не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Вот я вам хочу сказать, что вы, сбросив цену на 30 процентов, не потеряли. Вы сегодня заложили огромный фундамент, чтобы завтра приобрести. Это однозначно. И еще раз подчеркиваю, это ваша дальновидная политика, стратегия вашего предприятия, — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Промышленные предприятия, которые готовы сегодня наращивать объемы производства, необходимо поддерживать, говорит Вениамин Кондратьев уже на традиционной встрече с активом.

Мостовский район Вениамин Кондратьев называет самым недооцененным в крае. Резервы для развития здесь огромные. На прошедшем форуме, например, было подписано два важных для муниципалитета соглашения. Бизнесмены хотят построить здесь и тепличный комплекс, и завод по производству семян кукурузы. А это и новые рабочие места в районе, и налоги в бюджет.

Но доходы должны отражаться на жизни людей, отмечает губернатор. А пока в районе много болевых точек: младенческая смертность выше, чем в среднем по краю, есть и жалобы на качество медицинского обслуживания. Долгое время в поликлиниках и больницах не хватало врачей.

Сегодня в районе живет всего 70 тысяч человек — это самый малонаселенный муниципалитет в крае. Однако в то же время в регионе он занимает самую большую территорию. Возможно, это и стало одной из причин, почему в Мостовском газифицировано лишь половина домов.

У Мостовского района огромный потенциал, резюмирует губернатор. И местные власти сегодня уже наметили планы, как его реализовать.