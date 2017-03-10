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10:28 (мск), источник: Янтарный край

В Калининграде началось строительство очистных сооружений на Октябрьском острове

В Калининграде 9 марта врио заместителя председателя правительства Александр Рольбинов провел выездное рабочее совещание по вопросам инженерной подготовки Октябрьского острова и строительства транспортной инфраструктуры ЧМ-2018.

Рольбинов также оценил строительство берегоукрепительных сооружений, коммуникаций, реконструкцию моста «Высокий». В рамках инженерной подготовки территории острова началось устройство локальных очистных сооружений. Они обеспечат сбор поверхностных вод с дорожных полотен и будущей благоустроенной территории.

«Полным ходом идут работы по второму этапу строительства берегоукрепительных сооружений от моста Высокого по направлению к Парадной набережной. Сейчас подрядчики переходят к сложному производственному отрезку — в районе прохода микротоннеля теплотрассы по дну реки Преголя под Эстакадным мостом», — отметил Александр Рольбинов.

Несмотря на технологические сложности, работы идут в соответствии с графиком. Также активными темпами реконструируется мост «Высокий» и продолжается строительство Восточной эстакады, сообщили сетевой газете «Янтарный край — Online Калининград» в правительстве Калининградской области.

Также обсудили перспективы начала ремонтных работ на Деревянном мосту. Проект прошел госэкспертизу, в настоящее время готовится документация для проведения конкурсных процедур на определение подрядчика.

Рольбинов напомнил, что заказчиком данных работ выступает администрация Калининграда: «В связи с этим городским властям необходимо заблаговременно проработать вопросы с транспортной доступностью острова на время проведения ремонта Деревянного моста и разработать временную транспортную схему, чтобы минимизировать неудобства для калининградцев».

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