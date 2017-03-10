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02:03 (мск), источник: РИА Новости

Британская BP открывает полторы тысячи заправок в Мексике

МЕХИКО, 10 мар — РИА Новости. Британская компания BP объявила в четверг об открытии сразу 1,5 тысячи АЗС в Мексике, став, таким образом, первой крупной иностранной компанией, пришедшей на розничный рынок латиноамериканской страны после начала реформы энергетической отрасли.

Источник: РИА Новости

Реформа идет с конца 2013 года, и впервые после почти 80 лет монополизма госкомпании Pemex в энергетическую сферу были допущены частные, в том числе иностранные, инвестиции. В стране планируется постепенный отход от торговой марки Pemex, под которой работали все бензоколонки, и открытие заправок других компаний. Предполагается, что в 2018 году цены на бензин будут полностью либерализованы.

«Инвестиции могут варьироваться в зависимости от станции, но даже если суммировать только вложения в инфраструктуру, это будет цифра в миллиарды долларов», — заявил в четверг на презентации первой АЗС в районе Сьюдад-Сателите около Мехико глава подразделения по продаже конечной продукции представительства BP в Мексике Альваро Гранада.

По словам представителей BP, на открытие всех заявленных полутора тысяч заправочных станций в Мексике компании потребуются около пяти лет.

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