Британская BP открывает полторы тысячи заправок в Мексике

Реформа идет с конца 2013 года, и впервые после почти 80 лет монополизма госкомпании Pemex в энергетическую сферу были допущены частные, в том числе иностранные, инвестиции. В стране планируется постепенный отход от торговой марки Pemex, под которой работали все бензоколонки, и открытие заправок других компаний. Предполагается, что в 2018 году цены на бензин будут полностью либерализованы.

«Инвестиции могут варьироваться в зависимости от станции, но даже если суммировать только вложения в инфраструктуру, это будет цифра в миллиарды долларов», — заявил в четверг на презентации первой АЗС в районе Сьюдад-Сателите около Мехико глава подразделения по продаже конечной продукции представительства BP в Мексике Альваро Гранада.

По словам представителей BP, на открытие всех заявленных полутора тысяч заправочных станций в Мексике компании потребуются около пяти лет.