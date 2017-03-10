Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
Аноним опубликовал десятки фото обнаженных женщин-морпехов США
Песков ответил на требование США прекратить огонь в Донбассе
Китаянка родила младенца-гиганта
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
Китаянка родила младенца-гиганта
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
"Ликвидирован": убит "один из лучших" боевиков "Правого сектора"
На Украине растет вражда местных и дончан
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
СМИ: один из верных соратников Путина может выйти из-под контроля
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
16Неслабый пол
12Наступление на Мосул
10Фестиваль весны в Индии
03:45 (мск), источник: Губерния онлайн

Цены на лекарства завышали в одной из аптек Хабаровского края

В одной из аптек Нелькана лекарства продавали по завышенным ценам. Надбавка на «Хлоргексидин», «Зиртек», «Левомецитин» и некоторые другие препараты составила от 30 до 114 рублей.

После прокурорской проверки цены в торговой точке снизили до допустимого законодательством уровня. Сейчас в отношении владелицы аптеки инициировано возбуждение дела об административном правонарушении, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Хабаровчане написали 30 стихотворений о родном городе
ЦРУ: Джулиан Ассанж не заслуживает доверия
Москва передала в Международный суд ООН досье по иску Украины
«Ростов» ушел от поражения в матче с «Манчестер Юнайтед» в ЛЕ
США будут вести наступление на Ракку вместе с Турцией
РПЦ будет отмечать День святого Патрика
WADA запустило программу поддержки информаторов
Цукерберг и его жена ожидают появления на свет второй дочери
Спорт
Настоящие мужики: «Ростов» сыграл вничью с МЮ в Лиге Европы Рассказывать о таком матче нельзя обычным перечислением событий на поле, рассказ уместится в четыре слова. "Ростов". Опять. Сделал. Это
Авто
Автосалон в Женеве: 5 главных новинок для России Интересных автомобилей на нашем рынке, к сожалению, становится все меньше. Тем не менее, даже на пафосной швейцарской выставке нашлись модели, актуальные для России
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы» Негативные замечания актрисы в адрес участников популярного шоу «Первого канала» уже вызвали шквал критики со стороны телезрителей. Какие же номера понравились Литвиновой меньше всего?
Недвижимость
15 тысяч молодых семей получат деньги на жилье
Васильевский остров оставят без новых пляжей
Материнский капитал будут выдавать быстрее
В Петербурге продали рекордное число квартир
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь