Цены на лекарства завышали в одной из аптек Хабаровского края
В одной из аптек Нелькана лекарства продавали по завышенным ценам. Надбавка на «Хлоргексидин», «Зиртек», «Левомецитин» и некоторые другие препараты составила от 30 до 114 рублей.
В одной из аптек Нелькана лекарства продавали по завышенным ценам. Надбавка на «Хлоргексидин», «Зиртек», «Левомецитин» и некоторые другие препараты составила от 30 до 114 рублей.
После прокурорской проверки цены в торговой точке снизили до допустимого законодательством уровня. Сейчас в отношении владелицы аптеки инициировано возбуждение дела об административном правонарушении, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на