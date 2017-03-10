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04:40 (мск), источник: Губерния онлайн

Комсомольский авиазавод поставит для минобороны десять Су-35С в 2017 году

В 2017 году Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) передаст министерству обороны десять новых Су-35С.

Истребители будут переданы ведомству в рамках заключенного ранее контракта, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

«[Су-35С] — это замечательный самолет, по отзывам летчиков, имеет уникальные летные характеристики. Он прошел апробацию и боевое крещение в Сирии. В этом году планы — закупить десять самолетов, четыре самолета пройдут модернизацию от облика Су-27 до облика Су-30, будет продолжена поставка Т-50 — три самолета в этом году будут подключены к завершению испытаний первого этапа», — рассказал замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

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