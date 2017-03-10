Комсомольский авиазавод поставит для минобороны десять Су-35С в 2017 году

Истребители будут переданы ведомству в рамках заключенного ранее контракта, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

«[Су-35С] — это замечательный самолет, по отзывам летчиков, имеет уникальные летные характеристики. Он прошел апробацию и боевое крещение в Сирии. В этом году планы — закупить десять самолетов, четыре самолета пройдут модернизацию от облика Су-27 до облика Су-30, будет продолжена поставка Т-50 — три самолета в этом году будут подключены к завершению испытаний первого этапа», — рассказал замминистра обороны РФ Юрий Борисов.