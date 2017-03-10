Новый резидент появился в Свободном порту Хабаровского края
Соответствующее соглашение подписано между Корпорацией развития Дальнего Востока и ООО «Токинский кирпичный завод».
Соответствующее соглашение подписано между Корпорацией развития Дальнего Востока и ООО «Токинский кирпичный завод».
Хабаровск, 10 марта, AmurMedia.
Между Корпорацией развития Дальнего Востока и ООО «Токинский кирпичный завод» подписано соглашение об осуществлении деятельности с применением режима Свободного порта в Хабаровском крае. Общий объем инвестиций проекта составляет порядка 14 млн рублей с бюджетной эффективностью и налоговыми платежами в бюджеты всех уровней за 10 лет 60 млн рублей, сообщили ИА AmurMedia в
В настоящее время Токинским кирпичным заводом выполнен монтаж технологического оборудования, осуществляются
В настоящее время выполняется закупка дополнительного оборудования, в том числе импортного, для обеспечения надежности процесса обжига керамики в туннельной печи. Запуск производства кирпича в промышленном объеме планируется в первом квартале 2017 года.
Оказанием
По словам директора кирпичного завода Вадима Москвичева, предприятие размещается на территории бывшего лесопильного завода в поселке Токи. Запуск запланирован на март 2017 года.
«На первом этапе мы планируем производство полнотелого, пустотелого и двойного кирпича, — продукция уже прошла сертификацию. Вторым этапом до 2019 года компания намерена наладить выпуск керамических блоков и глазурованного кирпича».
На данный момент на территории Ванинского района предварительно определено 19 проектов для реализации в рамках режима СПВ с объемом инвестиций около 86 млрд рублей.