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05:05 (мск), источник: AmurMedia.ru

Новый резидент появился в Свободном порту Хабаровского края

Соответствующее соглашение подписано между Корпорацией развития Дальнего Востока и ООО «Токинский кирпичный завод».

Хабаровск, 10 марта, AmurMedia.

Между Корпорацией развития Дальнего Востока и ООО «Токинский кирпичный завод» подписано соглашение об осуществлении деятельности с применением режима Свободного порта в Хабаровском крае. Общий объем инвестиций проекта составляет порядка 14 млн рублей с бюджетной эффективностью и налоговыми платежами в бюджеты всех уровней за 10 лет 60 млн рублей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

В настоящее время Токинским кирпичным заводом выполнен монтаж технологического оборудования, осуществляются пуско-наладочные работы в отношении основного производственного оборудования для пластичного формования кирпича (сырца). Завершено строительство обжиговой печи на 5 млн. штук условного кирпича в год или 10 000,0 куб. метров строительной керамики. Выполнены и изготовлены промышленные образцы строительной керамики, продукция прошла сертификацию.

В настоящее время выполняется закупка дополнительного оборудования, в том числе импортного, для обеспечения надежности процесса обжига керамики в туннельной печи. Запуск производства кирпича в промышленном объеме планируется в первом квартале 2017 года.

Оказанием информационно-методологической помощи резиденту занимается АО «Корпорация развития Хабаровского края». При помощи Корпорации резидентом подготовлена заявка на получение соответствующего статуса, подготовлены материалы по инвестиционному проекту для их рассмотрения Комиссией при наблюдательном совете Свободного порта Владивосток в Хабаровском крае. Как сообщил проектный менеджер резидента Валентин Кирсанов, компании предстоит решить вопрос с продлением лицензии на добычу глины в Даттинском месторождении.

По словам директора кирпичного завода Вадима Москвичева, предприятие размещается на территории бывшего лесопильного завода в поселке Токи. Запуск запланирован на март 2017 года.

«На первом этапе мы планируем производство полнотелого, пустотелого и двойного кирпича, — продукция уже прошла сертификацию. Вторым этапом до 2019 года компания намерена наладить выпуск керамических блоков и глазурованного кирпича».

На данный момент на территории Ванинского района предварительно определено 19 проектов для реализации в рамках режима СПВ с объемом инвестиций около 86 млрд рублей.

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