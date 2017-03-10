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05:36 (мск), источник: Губерния онлайн

Начало строительства хабаровского небоскреба откладывается

Заложить фундамент грандиозного объекта планируют в конце лета.

Источник: Губерния онлайн

На месте будущего хабаровского небоскреба продолжаются инженерно-геологические изыскания, компания-застройщик вносит изменения в проект будущей высотки. Прохождение Главгосэкспертизы намечено на май — июль 2017 года, а потому закладка фундамента объекта, которая ранее была запланирована на весну, переносится на конец лета. Об этом корреспонденту портала «Губерния» сообщил заказчик проекта небоскреба, генеральный директор ООО «Офис-Центр» Александр Сидоренко.

«Строительство еще не ведется, сейчас мы собираем документы для прохождения Главгосэкспертизы в Москве. Идут консультации со специалистами Главгосэкспертизы, они уже рассматривают часть документов. Проект рассматривается на сейсмоустойчивость и ветроустойчивость — для этого создается макет здания, крепятся специальные датчики и проводятся испытания в аэродинамической трубе. Думаю, что в мае мы сможем подать все необходимые документы на экспертизу, пройти ее, получить разрешение на строительство, а в августе начнем строить. Уже есть график производства работ», — рассказал Александр Сидоренко.

Как отметил заказчик проекта, по ходу осуществления буровых работ изменился проект здания и сопутствующих объектов.

«Тоннель перенесли с минус второго на минус шестой этаж. Он стал высотой 5,5 метра, двухполосный — настоящий магистральный тоннель. Длина тоннеля увеличилась до 700 метров, выходит он за холмом возле высотного здания “Крылья”. Из-за его переноса на отметку в минус 26 метров [жители] почти всех домов на улице Калинина перестанут слышать машины, улучшится экологическая обстановка в районе», — добавил Сидоренко.

Во время геологических изысканий были найдены грунтовые воды — их, по словам заказчика, хотят использовать в качестве «зеленой тепловой энергии» для регулирования систем кондиционирования здания.

Напомним, что, по предварительным оценкам, возведение объекта обойдется более чем в 200 млн долларов.

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