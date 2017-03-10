Начало строительства хабаровского небоскреба откладывается
Заложить фундамент грандиозного объекта планируют в конце лета.
Заложить фундамент грандиозного объекта планируют в конце лета.
На месте будущего хабаровского небоскреба продолжаются
«Строительство еще не ведется, сейчас мы собираем документы для прохождения Главгосэкспертизы в Москве. Идут консультации со специалистами Главгосэкспертизы, они уже рассматривают часть документов. Проект рассматривается на сейсмоустойчивость и ветроустойчивость — для этого создается макет здания, крепятся специальные датчики и проводятся испытания в аэродинамической трубе. Думаю, что в мае мы сможем подать все необходимые документы на экспертизу, пройти ее, получить разрешение на строительство, а в августе начнем строить. Уже есть график производства работ», — рассказал Александр Сидоренко.
Как отметил заказчик проекта, по ходу осуществления буровых работ изменился проект здания и сопутствующих объектов.
«Тоннель перенесли с минус второго на минус шестой этаж. Он стал высотой 5,5 метра, двухполосный — настоящий магистральный тоннель. Длина тоннеля увеличилась до 700 метров, выходит он за холмом возле высотного здания “Крылья”.
Во время геологических изысканий были найдены грунтовые воды — их, по словам заказчика, хотят использовать в качестве «зеленой тепловой энергии» для регулирования систем кондиционирования здания.
Напомним, что, по предварительным оценкам, возведение объекта обойдется более чем в 200 млн долларов.