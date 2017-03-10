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06:28 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Авиазавод Иркутска выпустит для Минобороны 27 самолетов в 2017 году

Министерство заключило долгосрочные договоры с корпорацией «Иркут».

Источник: IrkutskMedia.ru

Иркутский авиазавод выпустит 17 Су-30СМ и 10 Як-130 для Минобороны РФ в текущем году. Министерство подписало долгосрочные контракты с корпорацией «Иркут». Заместитель министра обороны Юрий Борисов посетил Иркутский авиационный завод накануне, 9 марта. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе компании.

Замминистра ознакомился с ходом производства многоцелевых истребителей Су-30СМ и учебно-боевых самолетов Як-130, а также с процессом создания нового учебно-тренировочного самолета Як-152. Юрий Борисов присутствовал при испытательном полете нового самолета Як-152.

«После завершения испытаний Министерство обороны подпишет контракт на поставку этих машин для первоначального обучения курсантов летных училищ», — рассказал он.

Напомним, морская авиация Черноморского флота в декабре 2016 года пополнилась тремя новейшими многофункциональными сверхманевренными истребителями Су-30СМ. Самолеты были собраны на Иркутском авиационном заводе и переданы летным экипажам, которые осуществили перелет на аэродром базирования отдельного морского штурмового авиационного полка ЧФ в Саки.

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