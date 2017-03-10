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06:39 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Иркутске на ремонт дорог выделят около миллиарда рублей

К дорожным работам в городе подрядчики приступят с наступлением теплой весны.

Источник: Reuters

Около миллиарда рублей будет выделено в этом году на ремонт улично-дорожной сети Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на начальника департамента дорожной деятельности комитета городского обустройства Михаила Малыхина.

К дорожным работам в областном центре подрядчики приступят с наступлением устойчивой средней температуры воздуха более +8 градусов. Скоро будут объявлены первые аукционы на проведение работ. К 10 мая уже должны быть определены подрядчики. До этого времени ремонт улично-дорожной сети осуществляется в рамках содержания городских территорий.

«После объявления так называемой “охоты на ямы” мы получили уже более ста заявок от населения на проведение ямочного ремонта. Хочу сразу предупредить, что основной упор в нашей работе сейчас производится на городские улицы, где ходит общественный транспорт, где большой поток автомобилей и высокая скорость движения. Внутридворовые территории мы будем ремонтировать уже при наступлении строительного сезона в рамках соответствующих муниципальных программ», — отметил Михаил Малыхин.

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