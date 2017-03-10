В Иркутске на ремонт дорог выделят около миллиарда рублей
К дорожным работам в городе подрядчики приступят с наступлением теплой весны.
К дорожным работам в городе подрядчики приступят с наступлением теплой весны.
Около миллиарда рублей будет выделено в этом году на ремонт
К дорожным работам в областном центре подрядчики приступят с наступлением устойчивой средней температуры воздуха более +8 градусов. Скоро будут объявлены первые аукционы на проведение работ. К 10 мая уже должны быть определены подрядчики. До этого времени ремонт
«После объявления так называемой “охоты на ямы” мы получили уже более ста заявок от населения на проведение ямочного ремонта. Хочу сразу предупредить, что основной упор в нашей работе сейчас производится на городские улицы, где ходит общественный транспорт, где большой поток автомобилей и высокая скорость движения. Внутридворовые территории мы будем ремонтировать уже при наступлении строительного сезона в рамках соответствующих муниципальных программ», — отметил Михаил Малыхин.