Одну из улиц Железнодорожного района перекрыли до 2019 года

В Железнодорожном районе Красноярска закрыли движение по улице Карла Либкнехта, которая находится около Копыловского моста. Информация опубликована на официальном сайте администрации города.

Ограничение вступило в силу 9 марта и продлится до 28 июля 2019 года. Автомобилисты не смогут проехать по участку от ул. Ленина до виадука на ул. Копылова.

В мэрии пояснили, что «кирпич» на ул. Карла Либкнехта связан со строительством многоэтажки, которое ведет компания «Союз». Застройщик обязан организовать безопасное движение пешеходов, в том числе с учетом требований для инвалидов.

Напомним, в Красноярске до ноября 2018 года перекрыт участок дороги в Николаевке, известный как «афганский проезд». Дорога имела популярность у автомобилистов, поскольку позволяла напрямую проехать из Студгородка к 4 мосту.