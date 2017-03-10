В Новосибирске выросли цены на груши и огурцы, сообщает Новосибирскстат.

Потребительские цены на товары и услуги в Новосибирской области в феврале увеличились на 0,2%, с начала 2017 года — на 1%.

Цены на продовольственные товары в прошлом месяце выросли на 0,1% (с начала года — на 1,5%), непродовольственные товары — на 0,3% (рост на 0,7%), платные услуги — на 0,2% (рост на 0,8%).

Больше всего в феврале подорожали груши (на 10,2%), варенье, джем (7,6%), огурцы (7,4%), морковь (6,6%), консервированные овощи (5,2%), сухие молочные смеси для детского питания (5,1%), помидоры (4,8%), рыбу лососевых пород, вареную колбаса, сливочное масло, печенье, вермишель (на 3−3,5%).