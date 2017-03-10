Авиакомпания «Азимут» намерена заказать 12 самолетов SSJ-100, собираемых в Комсомольске

Хабаровск, 10 марта, AmurMedia.

Создаваемая на юге России новая авиакомпания «Азимут» близка к подписанию контракта на поставку партии российских региональных самолетов SSJ-100, собираемых на КнААЗе в Комсомольске-на-Амуре. Арендодателем выступит Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), предлагающая низкие лизинговые ставки благодаря госпрограмме софинансирования производства самолетов. Начать полеты зарегистрированная в Ростове-на-Дону авиакомпания сможет, скорее всего, только в следующем году, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на газету «Известия».

АО «Авиакомпания «Азимут» и ГТЛК в настоящее время завершают работу над подписанием твердого контракта на поставку отечественных самолетов SSJ-100. В лизинговой компании подтвердили данную информацию. Однако условия сделки, включая сроки поставки и количество самолетов, сторонами пока не раскрываются.

— В конце 2016 года мы подписали с авиакомпанией соглашение о намерениях, сейчас финализируем условия твердого договора. Подробную информацию раскроем, когда будет подписан твердый контракт, — рассказали «Известиям» в пресс-службе ГТЛК.

«Азимут» проявляет интерес к аренде 12 самолетов, сообщил «Известиям» источник, близкий к авиакомпании. На первом этапе планируется взять в лизинг четыре самолета SSJ-100, а в дальнейшем в течение двух лет довести их количество до 12. Первые самолеты нужны в кратчайшие сроки. Причем цена аренды авиатехники для новой авиакомпании также является существенным фактором.

По словам главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова, ГТЛК предоставляет отечественным авиакомпаниям возможность брать самолеты в лизинг по более низким лизинговым ставкам с учетом участия государства в программе приобретения «Суперджетов».

— Государство финансирует половину стоимости производства самолетов. Поэтому в целом выгоднее брать в лизинг SSJ-100, так как ставка аренды ниже, чем для аналогичных западных самолетов. Кроме того, оплата зафиксирована в рублях, что означает отсутствие валютного риска. Этой схемой уже воспользовались такие авиакомпании, как «Ямал», «ИрАэро» и «Якутия», — пояснил «Известиям» Роман Гусаров.

Авиакомпания «Азимут» всеми силами стремится начать полеты на юге России уже в этом году и при этом стать базовым перевозчиком нового аэропорта Платов, строительство которого завершается в Ростовской области. У компании сформирована организационная структура, в последние несколько месяцев шел активный набор авиационного персонала. В феврале завершилось юридическое переоформление места регистрации компании — с Краснодара на Ростов-на-Дону. Арендовано новое офисное помещение.

Тем не менее, как рассказали «Известиям» в Росавиации, юридическое лицо АО «Авиакомпания Азимут» на данный момент пока не подавало заявку на получение сертификата эксплуатанта — основного документа, разрешающего выполнять коммерческие воздушные перевозки.

«Азимут» подтверждает планы начать коммерческие полеты в июле этого года. Но сдержать обещание будет сложно, учитывая, что крайне непростая процедура получения сертификата эксплуатанта пока не стартовала. В этой связи наиболее вероятным видится сценарий, при котором перевозчик начнет полеты в конце этого года — начале следующего, считают эксперты.

Генеральный директор авиакомпании «Азимут» Павел Екжанов не стал отвечать на вопросы «Известий». Миноритарный акционер компании Виталий Ванцев, являющийся одним из совладельцев аэропорта Внуково, был недоступен для комментариев.

Собственниками авиакомпании, по данным ЕГРЮЛ, являются ООО «Аэрокарго+» (50%) и ООО «Инвесттехсервис» (50% уставного капитала), которое принадлежит ООО «Внуково холдинг».

Справка: Сухой Суперджет 100 — российский ближнемагистральный пассажирский самолёт, разработанный с использованием цифровых безбумажных технологий. Сертификационное название семейства самолётов — RRJ (Russian Regional Jet). Обозначение ICAO — SU95 (СУ95). Воздушное судно предназначено главным образом для эксплуатации на малозагруженных авиалиниях протяженностью до 3000 км (базовая комплектация) и до 4500 км (LR — комплектация с увеличением дальности полета).

Сухой Суперджет-100 (Sukhoi Superjet-100) производится с 2008 года в Комсомольске-на-Амуре заводом «КнААЗ» — филиалом компании «Сухой». Это первый авиалайнер, разработанный в России после распада СССР. Помимо основного производителя — компании «Гражданские самолёты Сухого» проект разрабатывался при участии ряда иностранных компаний. В 2011 году в авиакомпании поступили первые серийные Суперджет-100. По состоянию на сентябрь 2014 года всего было построено 69 самолетов, 43 переданы заказчикам.