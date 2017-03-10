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07:27 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Благоустройство красноярских дворов обойдется в 1 млрд рублей

Жителям также придется участвовать в благоустройстве города.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске утверждена программа, включающая расходы на благоустройство дворов и центральной набережной Енисея. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте мэрии города.

Объем финансирования программы по формированию среды в период до 2019 года составит почти 1,5 млрд рублей. Из этих средств 868,2 млн рублей поступят из бюджета федерального значения, а 603,3 млн рублей — из регионального бюджета. Отмечается, что около 1 млрд рублей пойдут на ремонт дворов многоквартирных домов.

При этом самим жителям придется участвовать в благоустройстве города. На ремонт дворовых проездов, освещение и на установку скамеек с собственников квартир соберут не менее 2% от стоимости благоустройства. Для проведения обширного списка работ (оборудование детских и спортивных площадок или автомобильных парковок) с жильцов соберут не менее 20% от стоимости ремонта.

Также жители должны обеспечить «трудовое участие» в благоустройстве. По мнению разработчиков программы, привлечение жителей «позволит более бережно содержать в порядке свою дворовую территорию».

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