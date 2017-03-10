Почти 3 тонны странной тюльки пытались ввезти в Красноярск

Рыбу неизвестного происхождения привезли в Красноярск из Санкт-Петербурга по железной дороге в вагоне-термосе.

«В ходе осмотра рыбы при выгрузке из вагона на станции назначения установлено, что транспортная упаковка на продукции отсутствует — блоки замороженной тюльки упакованы в полиэтиленовую пленку без маркировки изготовителя. Температура в толще рыбы на момент осмотра составляла от -12,1 °С до -14,0 °С, что не соответствует требованиям нормативно-технической документации (температура хранения и перевозки рыбы мороженой должна быть не выше -18 °С)», — пояснили в пресс-службе.

Пока рыбу поместили на изолированное хранение. Решение о порядке дальнейшего использования рыбы будет принято после подтверждения законности ее происхождения и безопасности в ветеринарном отношении.