Почти 3 тонны странной тюльки пытались ввезти в Красноярск
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Рыбу неизвестного происхождения привезли в Красноярск из
«В ходе осмотра рыбы при выгрузке из вагона на станции назначения установлено, что транспортная упаковка на продукции отсутствует — блоки замороженной тюльки упакованы в полиэтиленовую пленку без маркировки изготовителя. Температура в толще рыбы на момент осмотра составляла от -12,1 °С до -14,0 °С, что не соответствует требованиям
Пока рыбу поместили на изолированное хранение. Решение о порядке дальнейшего использования рыбы будет принято после подтверждения законности ее происхождения и безопасности в ветеринарном отношении.
В Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали, что в среднем за прошлый год пришлось забраковать по микробиологическим показателям 12,2% от отобранных проб рыбной продукции и морепродуктов, которые реализуются в Красноярском крае. Еще 2,3% от проб были заражены паразитами, а 4,6% не прошли контроль по