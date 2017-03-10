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07:45 (мск), источник: Newslab.ru

Почти 3 тонны странной тюльки пытались ввезти в Красноярск

Из Санкт-Петербурга в Красноярск привезли почти 3 тонны странной рыбы, сообщили 10 марта в пресс-службе управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Рыбу неизвестного происхождения привезли в Красноярск из Санкт-Петербурга по железной дороге в вагоне-термосе.

«В ходе осмотра рыбы при выгрузке из вагона на станции назначения установлено, что транспортная упаковка на продукции отсутствует — блоки замороженной тюльки упакованы в полиэтиленовую пленку без маркировки изготовителя. Температура в толще рыбы на момент осмотра составляла от -12,1 °С до -14,0 °С, что не соответствует требованиям нормативно-технической документации (температура хранения и перевозки рыбы мороженой должна быть не выше -18 °С)», — пояснили в пресс-службе.

Пока рыбу поместили на изолированное хранение. Решение о порядке дальнейшего использования рыбы будет принято после подтверждения законности ее происхождения и безопасности в ветеринарном отношении.

В Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали, что в среднем за прошлый год пришлось забраковать по микробиологическим показателям 12,2% от отобранных проб рыбной продукции и морепродуктов, которые реализуются в Красноярском крае. Еще 2,3% от проб были заражены паразитами, а 4,6% не прошли контроль по физико-химическим показателям. Всего же за прошлый год эксперты провели 137 проверок. Из обращения было изъято 217 партий рыбной продукции общим объемом 1439,8 кг. Потери предпринимателей, кроме утраты изъятой продукции, составили, в общей сложности 603 тыс. рублей — это штрафы за допущенные нарушения.

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