Через горную реку в Ермаковском районе строят новый мост

В Ермаковском районе ведется строительство нового моста через горную реку Ус. Старая переправа находится в аварийном состоянии более 5 лет и может обрушиться в любой момент.

Житель села Нижнеусинское Виктор Елисеев говорит, что мост через Ус построен еще в 1956 году ссыльными эстонцами. Возводили его вручную. За 60 лет деревянные опоры обветшали. Эта переправа — единственное сообщение с Верхнеусинском, где находятся больница и школа. На ремонт сельчане не надеялись и уже боялись, что придется вспомнить «мирскую тропу» по тайге, которой пользовались люди в конце 19 века.

«Мост обветшал совсем. Если его не будет, то мы будем, как говориться, отрезаны от мира. Придётся пользоваться мирской тропой, как раньше люди пользовались. Конечно, интересно нам посмотреть, как это, что делается. Люди интересуются. Ждем чего-то нового в перспективе», — говорит Виктор Елисеев.

Строить новый мост начали в феврале. Сейчас монтажники торопятся надёжно укрепить опоры до весеннего паводка. Новая переправа будет шириной 4,5 метра, для пешеходов появятся тротуары. До конца марта все работы планируют завершить.

«На сегодняшний день смонтировали три опоры: центральную и две береговых. Готовимся к их засыпке. Надо обваловать камнем, ждём со дня на день камень. Обвалуем, подготовим платформы», — объясняет монтажник Сергей Пехотский.

В пределах 4 млн рублей из краевого бюджета было потрачено на ремонт ещё одного моста через реку Ус. В 2002 году этот деревянный мост смыло. Весенним паводком разрушило нижние брусья, которые держат настил. Здесь полностью заменили дорожное полотно. Отсыпали опоры скальным грунтом.

«Очень быстро губернатор откликнулся, и уже 29 июня 2015 года появилось поручение, в соответствии с которым представители КрайДЭО провели осмотр мостов через реку Ус. В этом году должны завершить проектно-сметную документацию по реконструкции моста. В 18−19 году вот этот средний мост должен стоять в новом исполнении», — рассказывает глава Верхнеусинского сельсовета Александр Екимов.

Теперь по мосту и на машине можно ездить без опаски. Более того, несмотря на большое количество снега в тайге, по словам местных властей, эту весну жители должны встретить спокойно.