В городах Башкирии капремонт домов набирает обороты

В городе Учалы в этом году в краткосрочный план капитального ремонта общего имущества вошло 28 многоквартирных домов, в селе Учалы в эту программу включен один дом. Конкурсы проведены по всем объектам, при этом подрядчиками для этих работ определены местные организации, которые уже начали работать в двенадцати домах.

За соблюдением сроков и качества проводимых работ следят не только специалисты Регионального оператора и управляющей компании «Служба заказчика», но и сами жильцы. В каждом доме при проведении ремонтных работ в обязательном порядке размещается информационный стенд, где указаны сроки проведения капремонта, контактные телефоны ответственных лиц и другая полезная для собственников информация.

«Ремонт в нашем доме начался 9 марта, — рассказывает старшая по дому № 5 по улице 50 лет Октября Рауля Гайнулина. — Надеемся, что ООО “Монтажник” проведет работы в срок и качественно, а мы, жильцы, постараемся помочь им во всем».

В этом доме не было капитального ремонта сетей электроснабжения с момента его постройки в 1967 году, отметил главный инженер «Службы заказчика» Ильдар Нигматуллин. Здесь будет заменена электропроводка, в подъезде установят энергосберегающее освещение с датчиками включения — все это позволит сэкономить до 30 процентов электроэнергии.

Если раньше в доме № 11 по улице Ахметгалина были выборочные работы, например, меняли кусок трубы при протечке, то в этом году здесь проводят комплексные работы: полностью меняют все трубы водоснабжения и канализации. На эти цели подрядчик в лице ЖЭУ-2 направит более 3,6 млн рублей. Как отметил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райадминистрации Илмир Султанов, на первом этапе поменяли в подвале магистрали горячего и холодного водоснабжения и канализации: теперь трубы полипропиленовые и пластиковые. Это та часть работы, которая не видна, но крайне важна. Без этих артерий дом существовать не сможет, поэтому именно с них и началась вся работа. В настоящее время работы в подвальном помещении завершились, и началась, пожалуй, самая сложная часть — та, которая проводится в квартирах. Работы в доме действительно много, выставленные на лестничную клетку проржавевшие и облупленные трубы водоотведения только подтверждают: капремонт пришел в дом вовремя.

Самым дорогостоящим считается ремонт кровли. ООО «Мастер» практически завершил работы в домах по улице Мира, 20 и улице Башкортостана, 24А, выполнив монтаж ограждения по периметру, замену кровли и свесов, частичное утепление вентиляционных шахт. С установлением теплой погоды специалистам останется только отштукатурить вентиляционные шахты.

Основным источником финансирования капремонта являются средства самих собственников, которые поступают в «общий котел» в виде ежемесячно оплачиваемых взносов, поэтому от добросовестности каждого собственника напрямую зависит реализация программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. В республике минимальный взнос на капитальный ремонт является одним из самых низких в Приволжском федеральном округе и остается на прежнем уровне — 5 рублей 20 копеек с квадратного метра общей площади. На ремонт всех 29 домов в текущем году в Учалинском районе будет направлено почти 65 миллионов рублей, сообщили в администрации муниципалитета.