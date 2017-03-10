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08:30 (мск), источник: Интерфакс

Минэкономразвития задумало снизить ставку НДФЛ для откладывающих деньги на пенсию

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU — Минэкономразвития обсуждает возможность повышать или снижать ставку НДФЛ в зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пятерых федеральных чиновников.

Источник: Reuters

Схема предполагает, что чем большую часть зарплаты человек откладывает на пенсию, тем ниже у него будет ставка НДФЛ и наоборот. Трое чиновников рассказали газете, что те, кто откладывать деньги на пенсию не захочет, будут платить 15% НДФЛ, а те, кто будет направлять на накопления 10% зарплаты, НДФЛ будут платить по ставке 10%. 13%-ная ставка сохранится у тех, кто откладывает на пенсию 4% зарплаты.

Все расчеты пока не окончательны, но, по словам одного из собеседников газеты, идея уже нравится первому вице-премьеру Игорю Шувалову. В его аппарате изданию заявили, что вопрос «нравится — не нравится» преждевременен — в правительстве идет обсуждение налоговой конструкции вместе со страховыми взносами и результат может быть разным в зависимости от того, как оно завершится.

Предполагается, что система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) должна заменить государственную накопительную систему; на смену обязательным взносам работодателя придут добровольные взносы работника. От обсуждаемой в Минэкономразвития идеи больше всего пострадают беднейшие, сказала «Ведомостям» Александра Суслина из Экономической экспертной группы: система накоплений у таких людей наименее востребована, а нагрузка на них вырастет сильнее всего. Также, по ее словам, мера ударит по региональным бюджетам: за последние 11 лет доля НДФЛ в собственных доходах регионов выросла с 29% почти до 38% в 2016 г.

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