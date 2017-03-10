Трассу в обход Канска построят к 2020 году

В Красноярском крае появится дорога, благодаря которой дальнобойщики получат возможность не заезжать в Канск. Трассу в обход города планируется запустить в 2020 году. Об этом сообщил координатор красноярского отделения Федерации автомобилистов России Егор Фролов.

Активист отметил, что сейчас дорога в том районе находится в «убитом» состоянии. Ранее предполагалось, что объездная трасса имеет федеральный статус.

«После нашего обращения выяснилось, что объездная дорога не является официальной, а основная федеральная дорога проходит через сам Канск. Но объездную дорогу Канска все же делают, только ожидаемая дата реализации — 2020 год», — написал Фролов.

Также лидер ФАР подчеркнул, что в организацию уже обращались дальнобойщики с жалобами. Водителей не устраивало качество дорожного полотна на объезде Канска, поскольку «фуры утопали и разбивали подвеску». Большегрузам приходилось ездить по городским дорогам, что приводило их в негодность и создавало неудобства другим водителям.