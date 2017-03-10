Ещё две дамбы построили в Чугуевском районе Приморья

Как рассказал глава администрации Чугуевского района Анатолий Баскаков, новые дамбы позволят защитить села Ленино и Шумное во время паводков и наводнений, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Эти сёла наиболее пострадали во время прошлогоднего тайфуна “Лайонрок”. Для их защиты построены дамбы по берегам рек Правая и Павловки. Работы заняли около месяца», — отметил он.

В ближайшие дни строители приступят к восстановлению дамб возле сёл Антоновка и Нижние Лужки. Ранее было восстановлено 50 метров пострадавшей от прошлогоднего тайфуна дамбы на реке Уссури.

«Все пять гидротехнических сооружений, которые необходимы для защиты муниципалитета от паводков, будут восстановлены», — сказал глава района.

Все ремонтно-строительные работы по защитным объектам власти муниципалитета планируют завершить к 20 марта этого года.

Кроме этого, в районе восстановлена и улично-дорожная сеть.

«Дороги восстановлены для проезда, отремонтированы все восемь муниципальных мостов, пострадавших от наводнения», — сообщил он.

По словам вице-губернатора Евгения Вишнякова, для проведения восстановительных работ из Росрезерва для пострадавших от тайфуна муниципалитетов направлено топливо.

«В пострадавших от тайфуна “Лайонрок” районах края чистятся русла рек, ведутся берегоукрепительные работы, отсыпаются дамбы, в ближайшее время начнётся восстановление дорожного покрытия. Для бесперебойной работы техники мы используем горюче-смазочные материалы из Росрезерва», — отметил заместитель главы региона.

Так, например, работы строительной техники в Чугуевский район было направлено более 10 тонн горюче-смазочных материалов.

Отметим, что в 2017 году запланирована расчистка 39 русел рек и ремонт, сооружение дамб и других гидротехнических сооружений на 34 объектах Приморского края. Предварительная общая стоимость работ составляет 215,4 миллиона рублей.

На сегодняшний день в Приморье уже расчищено и укреплено более 70 километров береговой линии и русел рек.