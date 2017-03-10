В Минске проиндексированы субсидируемые тарифы на ЖКУ

Фиксированный тариф на техническое обслуживание жилого дома на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц установлен в размере Br0,1004, на водоснабжение — Br0,5322 (1 куб. м), водоотведение (канализация) — Br0,3554 (1 куб. м), техническое обслуживание лифта — Br1,19 (с одного проживающего в месяц), капитальный ремонт — Br0,0883 (1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц).

Решение принято на основании п. 5 Положения о порядке индексации субсидируемых государством тарифов на ЖКУ для населения и вступает в силу после официального опубликования.