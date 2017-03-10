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08:38 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске проиндексированы субсидируемые тарифы на ЖКУ

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проиндексированы субсидируемые государством тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения. Решение Мингорисполкома от 24 февраля 2017 года № 707, которым вносятся изменения в решение от 9 января 2017 года, опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Фиксированный тариф на техническое обслуживание жилого дома на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц установлен в размере Br0,1004, на водоснабжение — Br0,5322 (1 куб. м), водоотведение (канализация) — Br0,3554 (1 куб. м), техническое обслуживание лифта — Br1,19 (с одного проживающего в месяц), капитальный ремонт — Br0,0883 (1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц).

Решение принято на основании п. 5 Положения о порядке индексации субсидируемых государством тарифов на ЖКУ для населения и вступает в силу после официального опубликования.

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