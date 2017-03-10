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09:07 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии растет количество фермерских хозяйств

УФА, 10 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Башкортостане растет количество фермерских хозяйств. К началу текущего года их насчитывалось в республике более 6,1 тысячи.

Источник: Башинформ

Как отметили на собрании Союза сельскохозяйственных товаропроизводителей РБ, на фоне других регионов Башкортостан выглядит неплохо. В рейтинге Российской Федерации по объему валовой продукции фермеры республики занимают 11 место, в Приволжском федеральном округе — четвертое место.

Из года в год увеличивается доля крестьянских (фермерских) хозяйств в производстве основных видов продукции сельского хозяйства. Так, по итогам 2016 года фермерами Башкортостана произведена третья часть зерна, четвертая часть — подсолнечника, пятая часть — сахарной свеклы, а также 14 процентов овощей закрытого грунта, 5,4 процента мяса и девять процентов молока.

Большим подспорьем для фермеров стала реализация специальных программ, направленных на развитие и поддержку фермерских хозяйств. Речь идет о программах «Начинающий фермер» и «Поддержка семейных животноводческих ферм».

Как сообщил министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов, участниками этих программ стали свыше 650 фермеров. Суммарный размер оказанной им государственной поддержки составил порядка 1,2 млрд рублей. Это позволило приобрести более 7,7 тысячи голов крупного рогатого скота, 1,8 тысячи лошадей, 7,8 тысячи овец, 6,3 тысячи голов птицы, а также 339 тракторов и 1,1 тысячи единиц сельскохозяйственной техники и оборудования.

В последние годы наряду с молочным и мясным скотоводством башкирские фермеры активно стали развивать коневодство, овцеводство и козоводство, пчеловодство, занялись разведением водоплавающей птицы, овощеводством и садоводством.

Показателен и тот факт, что за четыре года реализации этих программ создано более 1,5 тысячи новых рабочих мест.

По мнению главы аграрного ведомства, показатели могут быть еще выше, если фермеры начнут кооперироваться, поскольку это позволит добиться большей эффективности производства, повысить конкурентоспособность продукции сельхозтоваропроизводителей, а также найти рынки сбыта.

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