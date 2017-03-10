Игорный курорт «Приморье» захватит VIP-сегмент северного Китая

К 2022 году в интегрированном развлекательном курорте «Приморье» планируется завершить строительство восьми развлекательных комплексов, которые были разработаны инвесторами из Азии и Европы. По мнению специалистов гонконгской брокерской компании, объекты игорного курорта «Приморье» задействуют «неиспользованный игорный потенциал» северных провинций Китая, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«По данным 2014 года, китайцы, имеющие высокий уровень собственного дохода, составляют 21% от всего населения северных провинций Китайской Народной Республики, но только лишь 6% из них посетили казино Макао в 2014 году. Учитывая всем известную страсть жителей Поднебесной к игре, российский игорный курорт “Приморье” может удовлетворить большой объем неиспользованного игрового спроса за счет транспортной доступности и возможности посетить Россию», — сообщили эксперты.

Напомним, что первое казино в ИРК «Приморье» уже приняло более 350 тысяч туристов, более 20% из которых составляют иностранцы, в большей степени гости из КНР. По данным департамента туризма Приморского края, притоку игроков способствует повышение уровня туристической привлекательности Приморского края и благоприятное географическое положение. Большую роль играет и развитие транспортной инфраструктуры, а именно активное расширение линейки прямых авиарейсов с городами Китая, а также развитие морского туризма. Специалисты также отмечают, что инвестор Summit Ascent, активно ведущий игорную деятельность в Азии, использует свои контакты и взаимоотношения с клиентами, чтобы установить ключевые отношения с туристическими игроками и масштабировать свой VIP-бизнес в казино Приморья.

Помимо растущего интереса со стороны китайских туристов, аналитики компании отметили результаты игорной деятельности развлекательного комплекса с казино Tigre de Cristal. По их мнению, по доходным показателям они превзошли даже первые результаты работы игорного курорта в Макао.

«Для примера, строительство комплекса “SandsMacao” обошлось в 265 миллионов долларов США в 2004 году. Первоначальные вложения в строительство объекта от компании Summit Ascent Holdings Ltd в “Tigre de Cristal” составили 172 миллиона долларов США, но уже за первые 10 месяцев своей деятельности они достигли среднегодового месячного объема дохода “SandsMacao” в 2004 году, когда оно считалось крупнейшим в мире. По нашим прогнозам, валовой доход от игры на рынке Владивостока в 2017 году достигнет 150 миллионов долларов США, а к 2020 году эта сумма может составить 1,3 миллиарда долларов США», — заявили эксперты.

Напомним, что инвестор Tigre de Сristal также готовится к созданию второго объекта, стоимостью 500 миллионов долларов США. На данный момент специалисты находятся в стадии согласования дизайн-проекта второго гостиничного комплекса и готовятся к подписанию инвестиционного соглашения.

Отметим, в общей сложности за год работы первое казино в интегрированном развлекательном курорте «Приморье» принесло региону 448 миллионов рублей. Если говорить о налоге на игорную деятельность, то в бюджет Приморского края за период с октября 2015 года по октябрь 2016 года поступило 130 миллионов рублей, а за 9 месяцев текущего года эта сумма составила 95,2 миллиона рублей. Отчисления с фонда оплаты труда составили 212 миллионов рублей, а подоходный налог с зарплаты сотрудников первого комплекса казино почти 106 миллионов рублей.