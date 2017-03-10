16 муниципалитетов Челябинской области получат 200 миллионов на газификацию

Под областную госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» попали Златоуст, Миасс, Троицк, а также — Красноармейский, Агаповский, Верхнеуральский, Карталинский, Катав-Ивановский, Кизильский, Кусинский, Нязепетровский, Октябрьский, Пластовский, Уйский, Чебаркульский, Чесменский районы.

Денежные субсидии, направленные в местные бюджеты, пойдут на строительство газопроводов и газовых сетей. В частности, в Златоусте планируется газоснабжение жилых домов третьей очереди и поселка Чапаевский. В Красноармейском районе также будет будет построен подводящий газопровод высокого давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов в поселках Пашнино-1 и Пашнино-2, а также газопровод распределительного низкого давления в этих же территориях.

Напомним, по инициативе Бориса Дубровского программа газификации Челябинской области возобновилась в 2014 году. В 2014—2016 годы по решению губернатора Бориса Дубровского на финансирование работ по газификации муниципалитетов из областного бюджета был направлен 1 миллиард 679 миллионов рублей. За трехлетний период построено 903 километра газопроводов, возможность подключения к голубому топливу получили 33,3 тысячи абонентов. На начало текущего года уровень газификации региона составляет более 70%.

На Южном Урале газификация территорий в 2017 году будет вестись по трем программам «Устойчивое развитие сельских территорий в Челябинской области», «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации», а также по программе, финансируемой за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа ГРО по газораспределительным системам.