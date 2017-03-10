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09:03 (мск), источник: Новости Перми

Рейс из Перми в Новосибирск начнет работу 28 марта 2017 года

Вылеты из аэропорта «Большое Савино» будут осуществляться авиакомпанией «ЮВТ АЭРО» раз в неделю по вторникам.

Источник: Новости Перми

Как сообщает пресс-служба пермского аэропорта, вновь станут доступны перелеты по маршруту Пермь (Большое Савино) — Новосибирск (аэропорт Толмачево).

Перелеты будет производить авиакомпания «ЮВТ АЭРО» раз в неделю по вторникам на самолетах типа Bombardier CRJ200. Билеты уже поступили в продажу, минимальная стоимость перелета составляет от 8590 руб., включая сборы.



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