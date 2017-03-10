Рейс из Перми в Новосибирск начнет работу 28 марта 2017 года
Вылеты из аэропорта «Большое Савино» будут осуществляться авиакомпанией «ЮВТ АЭРО» раз в неделю по вторникам.
Вылеты из аэропорта «Большое Савино» будут осуществляться авиакомпанией «ЮВТ АЭРО» раз в неделю по вторникам.
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Перелеты будет производить авиакомпания «ЮВТ АЭРО» раз в неделю по вторникам на самолетах типа Bombardier CRJ200. Билеты уже поступили в продажу, минимальная стоимость перелета составляет от 8590 руб., включая сборы.