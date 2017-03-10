Дорожно-строительная компания загрязняла воздух в Омске

Прокуратура города Омска обнаружила, что ООО «СибДор», которое специализируется на ремонте автодорог, загрязняло в городе воздух. Сразу скажем, что к запаху газа, на который уже второй день жалуются жители всего Омска, «СибДор» не имеет никакого отношения. Речь идёт о совсем другом случае, в котором уже установлено виновное должностное лицо.

Компания «СибДор» использовала в работе пылегазоулавливающую установку, не зарегистрированную в Росприроднадзоре. Насколько соответствуют требованиям параметры работы этой установки, никто не проверял. А значит, сотрудники компании не могли контролировать, соблюдают ли они в своей работе экологические требования.

Также выяснилось, что с 2013 года «СибДор» не проводил лабораторный контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов.

По инициативе прокуратуры Росприроднадзор привлёк ответственное должностное лицо в «СибДоре» к административной ответственности. Сотрудника оштрафовали по статье «Нарушение правил эксплуатации оборудования для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух». Также прокуратура внесла директору ООО «СибДор» НИИ представление, по итогом которого нарушения начали устраняться.