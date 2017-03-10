Дорожно-строительная компания загрязняла воздух в Омске
Работники предприятия использовали оборудование, факт существования которого они утаили от Росприроднадзора.
Работники предприятия использовали оборудование, факт существования которого они утаили от Росприроднадзора.
Прокуратура города Омска обнаружила, что ООО «СибДор», которое специализируется на ремонте автодорог, загрязняло в городе воздух. Сразу скажем, что к запаху газа, на который уже второй день жалуются жители всего Омска, «СибДор» не имеет никакого отношения. Речь идёт о совсем другом случае, в котором уже установлено виновное должностное лицо.
Компания «СибДор» использовала в работе пылегазоулавливающую установку, не зарегистрированную в Росприроднадзоре. Насколько соответствуют требованиям параметры работы этой установки, никто не проверял. А значит, сотрудники компании не могли контролировать, соблюдают ли они в своей работе экологические требования.
Также выяснилось, что с 2013 года «СибДор» не проводил лабораторный контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов.
По инициативе прокуратуры Росприроднадзор привлёк ответственное должностное лицо в «СибДоре» к административной ответственности. Сотрудника оштрафовали по статье «Нарушение правил эксплуатации оборудования для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух». Также прокуратура внесла директору ООО «СибДор» НИИ представление, по итогом которого нарушения начали устраняться.