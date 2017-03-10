В общественном транспорте Сочи хотят ввести безналичный расчет

Эксперимент с работой кондукторов в автобусах увеличил дневную выручку на 42 процента. Расчеты показали — ежемесячно городской бюджет теряет порядка 30 миллионов рублей.

— Есть понимание, что водители выручку недодают, к сожалению. В ближайшие несколько месяцев мы должны перейти на безналичную систему проезда. Будет работать контрольная группа, которая будет заниматься контролем обилечивания пассажиров, — рассказал Мугдин Чермит, первый заместитель главы Сочи.