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10:25 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В общественном транспорте Сочи хотят ввести безналичный расчет

В Сочи решили ввести безналичную систему оплаты за проезд в общественном транспорте.

Эксперимент с работой кондукторов в автобусах увеличил дневную выручку на 42 процента. Расчеты показали — ежемесячно городской бюджет теряет порядка 30 миллионов рублей.

— Есть понимание, что водители выручку недодают, к сожалению. В ближайшие несколько месяцев мы должны перейти на безналичную систему проезда. Будет работать контрольная группа, которая будет заниматься контролем обилечивания пассажиров, — рассказал Мугдин Чермит, первый заместитель главы Сочи.

Все муниципальные автобусы уже оборудованы специальными считывающими устройствами. Они позволяют производить безналичный расчет. К лету подобное оборудование должны приобрести и установить другие компании-перевозчики.

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