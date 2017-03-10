Фермеры получают субсидии за прошлый год

Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве удовлетворило почти три тысячи 700 заявок. В ближайшее время фермеры получат еще 105 миллионов, оставшиеся за 2016 год.

Фонд субсидирования сельского хозяйства в этом году составляет 900 миллионов леев — на 200 млн больше, чем в прошлом году.