Инвесторы в четвертый раз проигнорировали аукцион по продаже санатория «Воронеж»

Инвесторы в четвертый раз проигнорировали аукцион по продаже 100% акций санатория «Воронеж» в Ессентуках. Извещение об итогах аукциона появилось на сайте Фонда госимущества Воронежской области в четверг, 9 марта.

Акции выставлялись на продажу по начальной цене 380 млн рублей. С 10 января по 6 марта на торги не поступило ни одной заявки, следует из документов аукциона.

Впервые санаторий выставили на торги в июне 2015 года. Стартовая цена составила 423,56 млн рублей. Инвесторы проигнорировали аукцион. Затем прием заявок продлили до 30 июня 2016 года, потом — до 1 августа, и еще раз — до 3 октября. После этого департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области снизил начальную цену санатория «Воронеж» в полтора раза. Однако желающих купить акции вновь не нашлось.

Санаторий «Воронеж» в Ессентуках рассчитан на 100 гостей. Основной профиль лечения — заболевания ЖКТ и эндокринологические нарушения, дополнительные — гинекология и неврология. В здравнице есть столовая, киноклуб, тренажерный ЗАО, бильярдная. Питание трехразовое.