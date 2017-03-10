В шахтёрском посёлке Чегдомын модернизируют систему теплоснабжения



«Что такое концессия? Это право пользования объектом на условиях его модернизации. То есть сначала соглашение подписываем, а потом — заходим с инвестиционной программой», — отметил Тюрин, добавив, что вложения составят более 530 млн рублей.

Сейчас власти проводят конкурсный отбор концессионера, всего в регионе заключено 34 концессионных соглашения на объекты коммунальной инфраструктуры. После заключения соглашения в моногороде начнут улучшать экологию после ликвидации угольной котельной в микрорайоне «29-й квартал».

«Там котельную построили, когда еще не было многоквартирных домов, а сейчас она в центре микрорайона отравляет жизнь его жителям», — объяснил министр ЖКХ.

Всего на условиях концессии в Хабаровском крае передано концессионерам 276 коммунальных объектов, инвестиции в их модернизацию в ближайшие годы составят около 1 млрд рублей.