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10:46 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

В шахтёрском посёлке Чегдомын модернизируют систему теплоснабжения

Комплексную модернизацию системы теплоснабжения на условиях концессионного соглашения проведут в моногороде Чегдомын Хабаровского края. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Дарий Тюрин, переждал ТАСС.

Источник: ИТАР-ТАСС


«Что такое концессия? Это право пользования объектом на условиях его модернизации. То есть сначала соглашение подписываем, а потом — заходим с инвестиционной программой», — отметил Тюрин, добавив, что вложения составят более 530 млн рублей.

Сейчас власти проводят конкурсный отбор концессионера, всего в регионе заключено 34 концессионных соглашения на объекты коммунальной инфраструктуры. После заключения соглашения в моногороде начнут улучшать экологию после ликвидации угольной котельной в микрорайоне «29-й квартал».

«Там котельную построили, когда еще не было многоквартирных домов, а сейчас она в центре микрорайона отравляет жизнь его жителям», — объяснил министр ЖКХ.

Всего на условиях концессии в Хабаровском крае передано концессионерам 276 коммунальных объектов, инвестиции в их модернизацию в ближайшие годы составят около 1 млрд рублей.

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