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10:05 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

МУГИСО не смогло сбыть с рук «экраны Багарякова»

Желающих не нашлось.

Источник: УралИнформБюро

Фонд имущества Свердловской области признал несостоявшимся аукцион по продаже восьми установленных в Екатеринбурге светодиодных экранов телеканала «Соль». К 9 марта 2017 года на торги не было подано ни одной заявки, пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе мингосимущества.

Стоит отметить, что так называемые «экраны Багарякова» продавались с существенным дисконтом. Еще в феврале Фонд выкупил их на залоговом аукционе, проводившемся конкурсным управляющим ООО «Медиагород» Денисом Орловым. За них было заплачено 9 миллионов рублей при начальной цене более 100 миллионов. Впоследствии их выставили на торги за 10 миллионов рублей.

Экраны телеканала «Соль», принадлежавшие «Медиагороду», были установлены в Екатеринбурге несколько лет назад. Для их покупки Корпорация развития Среднего Урала, председателем которой был на тот момент первый замруководителя администрации губернатора Алексей Багаряков, выдала заем в 100 миллионов рублей. После его отставки компания была признана банкротом, и ее имущество выставили на торги.

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