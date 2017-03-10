В Калининград не пустили 27 тонн свинины из Бразилии

Продукция ввезена в сопровождении ветеринарного сертификата от 04.01.2017 № 00021/490/17, от предприятия номер 490. При проведении ветеринарного досмотра выявлено несоответствие номера пломбы, указанного в ветеринарном сертификате (142506), фактическому номеру пломбы на контейнере (010319).

Выпуск груза приостановлен до получения разъяснений от государственной ветеринарной службы Бразилии.