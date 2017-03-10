В Калининград не пустили 27 тонн свинины из Бразилии
В Калининградской области сотрудники управления Россельхознадзора в порту Балтийска выявили нарушение ветеринарных требований при ввозе из Бразилии 27 тонн мороженной свинины.
В Калининградской области сотрудники управления Россельхознадзора в порту Балтийска выявили нарушение ветеринарных требований при ввозе из Бразилии 27 тонн мороженной свинины.
Продукция ввезена в сопровождении ветеринарного сертификата от
Выпуск груза приостановлен до получения разъяснений от государственной ветеринарной службы Бразилии.
Отметим, в июле 2016 года Россельхознадзор в связи с первичным выявлением запрещенных и вредных веществ ввел режим усиленного лабораторного контроля по показателям безопасности (по выявленной группе риска) в отношении бразильского предприятия номер 2485 на поставку продукции в Российскую Федерацию. Вид продукции, в которой выявлены запрещенные и вредные вещества: «свинина б/к (окорок) мороженая». Выявленное нарушение (обнаружение /превышение ПДУ): патогенные микроорганизмы,