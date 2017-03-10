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11:04 (мск), источник: KaliningradToday

В Калининград не пустили 27 тонн свинины из Бразилии

В Калининградской области сотрудники управления Россельхознадзора в порту Балтийска выявили нарушение ветеринарных требований при ввозе из Бразилии 27 тонн мороженной свинины.

Продукция ввезена в сопровождении ветеринарного сертификата от 04.01.2017 № 00021/490/17, от предприятия номер 490. При проведении ветеринарного досмотра выявлено несоответствие номера пломбы, указанного в ветеринарном сертификате (142506), фактическому номеру пломбы на контейнере (010319).

Выпуск груза приостановлен до получения разъяснений от государственной ветеринарной службы Бразилии.

Отметим, в июле 2016 года Россельхознадзор в связи с первичным выявлением запрещенных и вредных веществ ввел режим усиленного лабораторного контроля по показателям безопасности (по выявленной группе риска) в отношении бразильского предприятия номер 2485 на поставку продукции в Российскую Федерацию. Вид продукции, в которой выявлены запрещенные и вредные вещества: «свинина б/к (окорок) мороженая». Выявленное нарушение (обнаружение /превышение ПДУ): патогенные микроорганизмы, и т. ч. сальмонеллы.

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