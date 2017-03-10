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10:20 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Украина и МВФ: как меморандум повлияет на пенсионный возраст

В Меморандуме с МВФ отсутствует увеличение возраста для выхода на пенсию.

Источник: Telegraf.com.ua

Текст Меморандума с Международным валютным фондом отвечает национальным интересам Украины. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает пресс-служба ведомства.

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«В конечном варианте Меморандума (с МВФ, — ред.) отсутствуют нормы о замораживании минимальных зарплат на три года и о запрете пенсионерам работать. Отсутствует и увеличение общего пенсионного возраста для выхода на пенсию. Никаких апокалиптических вещей в Меморандуме нет», — отметил министр.

Представитель Фонда сообщил о дате заседания Совета директоров МВФ по Украине По его словам, обнародование текста Меморандума с МВФ является важным, поскольку это прекратит спекуляции. Также это позволит сравнить стартовые позиции, с которых начинали сотрудничать Украина с Фондом, и финальные.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в тексте меморандума Украины с МВФ нет пункта о повышении пенсионного возраста. Но есть несколько других не менее важных обязательств.

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