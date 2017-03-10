Украина и МВФ: как меморандум повлияет на пенсионный возраст

«В конечном варианте Меморандума (с МВФ, — ред.) отсутствуют нормы о замораживании минимальных зарплат на три года и о запрете пенсионерам работать. Отсутствует и увеличение общего пенсионного возраста для выхода на пенсию. Никаких апокалиптических вещей в Меморандуме нет», — отметил министр.

Представитель Фонда сообщил о дате заседания Совета директоров МВФ по Украине По его словам, обнародование текста Меморандума с МВФ является важным, поскольку это прекратит спекуляции. Также это позволит сравнить стартовые позиции, с которых начинали сотрудничать Украина с Фондом, и финальные.